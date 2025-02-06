Παναθηναϊκός: Εξελίξεις στην υπόθεση Μίσιτς

Με το trade deadline του ΝΒΑ να ολοκληρώνεται απόψε στις 22:00 ώρα Ελλάδας, οι ομάδες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη δουλεύουν εντατικά για τις τελευταίες προσθήκες στα ρόστερ τους. Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα, οι Χόρνετς σκέφτονται σοβαρά να παραχωρήσουν με ανταλλαγή του Βασίλιε Μίτσιτς, ψάχνοντας στην αγορά ενδιαφέρουσες προτάσεις για τον Σέρβο γκαρντ.

