Ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει την πρώτη έκπληξη της σεζόν αλλά στο τέλος το ταλέντο των παικτών των πρασίνων και ο σχεδόν άψογος Ναν έδωσαν τη νίκη στος φιλοξενούμενους (93-96).

Το ματς:

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται λέει ο θυμόσοφος λαός μας και ο ΠΑΟΚ είχε την τύχη να βρίσκεται σε μια τέτοια. Ο Δικέφαλος του Βορρά ήταν καταπληκτικός από την αρχή έως το τέλος και έχασε στα σημεία από τον πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Καντσελιέρι άρχισε τον αγώνα με συνεχόμενες εύστοχες επιθέσεις και 6/7 εντός παιδιάς (5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο) και έφτασε στο σημείο να προηγηθεί με 5 πόντους (13-8).

Όμως ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος από νωρίς έδειξε τις διαθέσεις του, δεν είχε... αντίπαλο και πετυχαίνοντας τους 11 από τους πρώτους 15 πόντους του «τριφυλλιού», έφερε την ομάδα του μπροστά στο σκορ (14-15) με επιμέρους σκορ 7-1. Παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και με καλύτερους τους Άπσον, Ρέινολντς, Μπάρτλεϊ πέρασε εκ νέου μπροστά (20-16) λίγο πριν από το δεκάλεπτο (22-21).

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα και στο δεύτερο δεκάλεπτο χωρίς μάλιστα να χάνει το προβάδισμα. Η τριάδα Άπσον, Ρέινολντς, Μπάρτλεϊ συνέχιζε να είναι καθοριστική και να κάνει τη διαφορά για τους γηπεδούχους, αλλά ένα 8-3 των «πρασίνων» στο τέλος του ημιχρόνου δια χειρός Κέντρικ Ναν, έστειλε τον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια προηγούμενο.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε ανάλογο ρυθμό με το πρώτο και φαινόταν πως θα είναι μέχρι το τέλος ένα πραγματικό ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με 5-0 σερί και πήρε εκ νέου το προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν για πρώτη φορά στην αναμέτρηση στο +6 (54-48 στο 24’) με τον Παναθηναϊκό να είναι αρκετά άστοχος από μακριά (2/12τρ.).

Οι «πράσινοι» αντέδρασαν άμεσα σε 57-56 στο 27’, με τον Ναν να μετρά 22π. με το εκπληκτικό 9/9 εντός πεδίας, με τους Χέντερσον και Κατσίβελη να ανεβάζουν και πάλι τη διαφορά στο +7 (65-58 στο 28’). Οι «ασπρόμαυροι» έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο +6 (70-64), σημειώνοντας 28 πόντους στην περίοδο, κόντρα σε ένα νωχελικό και πολύ άστοχο Παναθηναϊκό.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως, ήρθε να μιλήσει η κλάση και η εμπειρία των παικτών του Παναθηναϊκού. Λεσόρ και Παπαπέτρου ήταν κομβικοί με καθοριστικά καλάθια, την στιγμή που ο Κέντρικ Ναν συνέχιζε να... οργιάζει. Γκριγκόνις και Γκραντ με συνεχόμενα τρίποντα έστειλαν τη διαφορά στο +7 για τον Παναθηναϊκό και ένα 1:20 έδειχναν να καθαρίζουν το ματς για το «τριφύλλι».

Ο Κρούζερ απάντησε με τρίποντο για το 88-92, ενώ ο Ρέινολντς με δίποντο έγραψε το 90-92 40 δέυτερα πριν το φινάλε. Ο Γκραντ με ένα μεγάλο σουτ έγραψε το 90-94, το οποίο έμελλε να είναι και το τελειωτικό χτύπημα. Ο Μήτογλου με δύο βολές και ο Παπαδάκης με τρίποντο στην εκπνοή διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 42-44, 70-64, 93-96.

