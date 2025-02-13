Ιωαννίδης: «Ανεπίτρεπτη εμφάνιση, δεν μας δικαιολογεί τίποτα - Ακόμη ένα καμπανάκι το αποψινό»

Κακός στο Ελσίνκι, αλλά μπορεί να περάσει στην Αθήνα ο… κανονικός Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δεν είχε καλό πρόσωπο, γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Βίκινγκουρ και σε μια εβδομάδα στο ΟΑΚΑ αναζητά ανατροπή-πρόκριση στους «16» του Conference League.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο αρχηγός των «πράσινων», Φώτης Ιωαννίδης, δήλωσε πως η εμφάνιση ήταν ανεπίτρεπτη και πως δεν υπάρχουν δικαιολογίες, ενώ, ξεκαθάρισε πως πρέπει άπαντες να βρουν τι φταίει και να το βελτιώσουν άμεσα μετά και το αποψινό «καμπανάκι».



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φώτη Ιωαννίδη:



«Ανεπίτρεπτη εμφάνιση, δεν μας δικαιολογεί τίποτα, ούτε το σκορ. Πρέπει να το βρούμε και να το βελτιώσουμε. Είναι σημαντικό μέχρι την άλλη εβδομάδα και πρώτα ως την Κυριακή για το πρωτάθλημα να βρούμε τη λύση.



Ευθύνεται ο τρόπος που δημιουργούμε, η μπάλα δεν φτάνει σωστά στην επίθεση. Ανεπίτρεπτος ο τρόπος που παίξαμε απόψε και αντιμετωπίσαμε το ματς.



Είναι ακόμη ένα καμπανάκι το αποψινό. Πρέπει να βελτιωθούμε. Οποιαδήποτε ομάδα παίζουμε μας δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά το καμπανάκι».

Πηγή: skai.gr

