Ολυμπιακός: Άμυνα και «τεσσάρια» έκαναν τη δουλειά και τώρα ΠΑΟΚ

Έκανε τη… δουλειά και συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε τη μαχητική Καρδίτσα με σκορ 71-54 στα «Δύο Αοράκια» και έκλεισε την τελευταία θέση στα ημιτελικά του Final 8, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο (14/02, 20:15) τον ΠΑΟΚ για την πρόκριση στον τελικό.



Οι Θεσσαλοί έδωσαν μεγάλη μάχη, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και κατάφεραν να φανούν όσο ανταγωνιστικοί θα μπορούσαν κόντρα σε μία ομάδα τόσο υψηλού επιπέδου. Παρόλα αυτά, οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν καταπληκτική άμυνα, κράτησαν χαμηλά την Καρδίτσα και έφτασαν άνετα στη νίκη.



Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 19 πόντους, ενώ 15 μέτρησε ο Άλεκ Πίτερς. Πολύ καλή παρουσία για τον Νίκο Μιλουτίνοφ, που είχε 8 πόντους, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 τάπες. Ανησυχεί για τον Τόμας Γουόκαπ ο Ολυμπιακός, καθώς ο Τεξανός αποχώρησε με νέες ενοχλήσεις στη μέση.



Από πλευράς της Καρδίτσας, πρώτος σκόρερ με 14 πόντου ήταν ο Ματ Λιούις, που ήταν και ο μοναδικός διψήφιος των ηττημένων. Καλή παρουσία με 8 πόντους και 7 ριμπάουντ για τον Λεωνίδα Κασελάκη.



Το ματς



Ο Ολυμπιακός έβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα με τον Παπανικολάου (2-0), ενώ ο Βεζένκοφ ευστόχησε σε δύο βολές για το 4-0. Ο Λιούις ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο του παιχνιδιού (4-3), με τον Φουρνιέ να σκοράρει από κοντά για το 6-3. Ο Βεζένκοφ πήγε ξανά στη γραμμή (8-3), όμως ο Λιούις βρήκε ξανά στόχο από μακριά για το 8-6. Ο Φουρνιέ έβαλε μία βολή και ο Παπανικολάου, Βεζένκοφ με λέι απ διαμόρφωσαν το 13-6. Ο Τρέβον Άλεν μείωσε από μέση απόσταση, ενώ ο Κασελάκης χτύπησε στο τρανζίσιον για το 13-10. Ο Φουρνιέ έδωσε νέα λύση στον Ολυμπιακό με τρίποντο (16-10), πριν ο Γκος βάλει νέο μακρινό σουτ για το 19-10. Ο Καμπερίδης έβαλε μία βολή μετά από αντιαθλητικό που κέρδισε, ενώ ο Δίπλαρος με τρίποντο έγραψε το 19-14. Ο Βεζένκοφ με ταμπλό διαμόρφωσε το 21-14 του πρώτου δεκαλέπτου.



Ο Χόρκλερ κάρφωσε στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με τον Πίτερς να απαντάει με τρίποντο για το 24-16. Κασελάκης και Πίτερς έβαλαν πολύ παρόμοια καλάθια (26-18), με τον Αμερικανό φόργουορντ να πετυχαίνει ένα γκολ φάουλ για το 29-18. Ο Λιούις απάντησε με νέο σουτ τριών πόντων (29-21), ενώ μία εντυπωσιακή ασίστ και ένα λέι απ του Δίπλαρου διαμόρφωσαν το 31-25. Το παιχνίδι είχε χαμηλό ρυθμό και αρκετά άστοχα σουτ από τις δύο ομάδες, στα οποία έδωσε τέλος ο Μιλουτίνοφ με κάρφωμα μετά την ασίστ του Γκος για το 33-25. Ο Ντόρσεϊ έβαλε βολές και έκανε ξανά διψήφια τη διαφορά (35-25), με τον Χρηστίδη να απαντάει με τον ίδιο τρόπο για το 35-27 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ σκόραραν και Χολ, Άλεν απάντησαν για το 40-30. Ο Βεζένκοφ σκόραρε για τρεις (43-31), ενώ έκανε το ίδιο λίγο αργότερα για το 46-33. Ο Γκος πήγε στη γραμμή και έβαλε αμφότερες τις βολές (48-33), με τον Χόρκλερ να μειώνει από κοντά σε 49-35. Ο Παπανικολάου με τον Κασελάκη αντάλλαξαν καλάθια από κοντά (51-37), με τον Βεζένκοφ να σκοράρει και πάλι για το 53-37. Ο Γουέλς έδωσε μία ανάσα στην Καρδίτσα μα τρίποντο από τη γωνία (53-40), με τον Χολ να μειώνει από μέση απόσταση σε 53-42, σκορ με το οποίο έληξε το τρίτο δεκάλεπτο.

Στην τελευταία περίοδο, ο Κασελάκης βρήκε τον Άλεν που σκόραρε για το 53-44. Ο ΜακΚίσικ έδωσε λύση στον Ολυμπιακό με λέι απ (55-44), πριν ο Βεζένκοφ βάλει δύσκολο καλάθι για το 57-44. Καμπερίδης και ΜακΚίσικ αντάλλαξαν σουτ τριών πόντων (60-47), με τον Μιλουτίνοφ να πατυχαίνει γκολ φάουλ αλλά να χάνει τη βολή για το 62-49. Με κάρφωμα του Σέρβου ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +15 (64-49), ενώ ο Πίτερς με τρίποντο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 67-49, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στο ματς, αφού από εκεί και πέρα η Καρδίτσα δεν είχε αντίδραση.



Τα δεκάλεπτα: 21-14, 35-27, 53-42, 71-54



Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουίλιαμς 5 (1), Μίτρου Λονγκ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ 19 (2), Παπανικολάου 6, Ντόρσεϊ 2, Πίτερς 15 (2), Μενσά 2, Μιλουτίνοφ 8, ΜακΚίσικ 5 (1), Φουρνιέ 9 (1)



Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Χολ 6, Χόρχλερ 4, Καπετάκης, Λιούις 14 (4), Δίπλαρος 5 (1), Γουέλ

