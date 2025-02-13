Κακός στο Ελσίνκι, αλλά μπορεί να περάσει στην Αθήνα ο… κανονικός Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δεν είχε καλό πρόσωπο, γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Βίκινγκουρ και σε μια εβδομάδα στο ΟΑΚΑ αναζητά ανατροπή-πρόκριση στους «16» του Conference League.

Σπατάλησε αρκετές τελικές το «τριφύλλι» και ο Ιωαννίδης με πέναλτι στο 90’+1’ μείωσε στο ένα γκολ τη διαφορά ενόψει της ρεβάνς, με τους γηπεδούχους να τιμωρούν τις αμυντικές αδράνειες των φιλοξενούμενων και να σκοράρουν από μια φορά σε κάθε ημίχρονο.

Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Παναθηναϊκός παρουσιαστεί σοβαρός και κάνει μια καλή εμφάνιση στο ΟΑΚΑ τότε μπορεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βίκινγκουρ, η οποία έγινε η πρώτη ομάδα από την Ισλανδία που κερδίζει σε νοκ-άουτ αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το ματς

Το γρήγορο γκολ έψαξε στο ξεκίνημα του αγώνα ο Παναθηναϊκός, φτιάχνοντας διπλή φάση στο 3ο λεπτό με Μπακασέτα, Τζούριτσιτς, αλλά ο Γιόνσον ειχε απάντηση. Οι παίκτες του Βιτόρια προσπάθησαν να προσαρμοστούν άμεσα στον συνθετικό χλοοτάπητα αλλά και στις καιρικές συνθήκες, έδειξαν να πατάνε σχετικά καλά, ωστόσο στην πρώτη επίσκεψη των αντιπάλων είχαν κακή αντίδραση. Διότι άμυνα και Λοντίγκιν δεν κατάφεραν να απομακρύνουν, με τον Άτλασον να σκοράρει με πλασέ σε ανυπεράσπιστη εστία για το 1-0 στο 13ο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, πήρε μέτρα στο γήπεδο αλλά είδε τον Μπακασέτα να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού, δίνοντας τη θέση του στον Σφιντέρσκι στο 22’. Δευτερόλεπτα μετά το σουτ του Χοφστέινσον από τα όρια της περιοχής, πέρασε ελάχιστα άουτ. Η ομάδα του Βιτόρια είχε την κατοχή και τον αντίπαλο στο μισό γήπεδο, με τον Γερεμέγεφ να κάνει αδύναμη κεφαλιά από καλή θέση μετά τη σέντρα του Κώτσιρα στο μισάωρο.

Η «κακοδαιμονία» συνεχίστηκε για το «τριφύλλι» αφού στο 38’ ο Πάλμερ-Μπράουν αποχώρησε και αυτός με πρόβλημα τραυματισμού, με τον Φικάι να γράφει την πρώτη του συμμετοχή στην Ευρώπη. Τα λεπτά περνούσαν, οι «πράσινοι» προσπαθούσαν να βρουν το τέρμα της ισοφάρισης πριν το ημίχρονο αλλά δεν τα κατάφεραν, ενώ φώναξαν για πέναλτι στο 43ο λεπτό σε κράτημα του Έκροθ στον Γερεμέγεφ στην περιοχή.

Ο Φιόλουσον πήρε τη θέση του Έκροθ για τη Βίκινγκουρ στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου, με τον Παναθηναϊκό από τη μεριά του να μπαίνει ξανά δυνατά. Ήταν το 48ο λεπτό όταν ο Τζούριτσιτς έκανε την κάθετη στον Γερεμέγεφ, ο οποίος από θέση τετ-α-τετ ούτε πλάσαρε, ούτε πέρασε τον αντίπαλο κίπερ και βρέθηκε στο έδαφος, χάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία για ισοφάριση. Τρία λεπτά μετά, η εκτέλεση φάουλ του Σφιντέρσκι πέρασε λίγο άουτ και στο 56’ η Βίκινγκουρ βρήκε δεύτερο γκολ. Ο Άγκναρσον σούταρε, η μπάλα κόντραρε και σταμάτησε στο δοκάρι, με τον αφύλακτο Βίλιαλμσον να σκοράρει για το 2-0. Ένα τέρμα που αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, αλλά μέτρησε τελικά κανονικά μετά από VAR check.

Ο Παναθηναϊκός βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε να ανέβει ένα βουνό, με τον Βιτόρια να κλείνει τις αλλαγές του με τριπλή κίνηση: Ιωαννίδης, Τσέριν, Τετέ μέσα, έξω Μαντσίνι, Σιώπης, Γερεμέγεφ. Η Βίκινγκουρ έκλεινε στη συνέχεια σωστά τους διαδρόμους, πάγωνε τον ρυθμό και δεν επέτρεπε στους «πράσινους» να παίξουν ορθολογικά. Ενδεικτικό πως στο 69’ ήρθε η απειλή για τους φιλοξενούμενους με το επικίνδυνο γύρισμα του Κώτσιρα που δεν βρήκε αποδέκτη και η επόμενη φάση ήταν στο 82’, όταν ο Τετέ έπιασε άψογο πλασέ από τα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα σταμάτησε στη δεξιά συμβολή των δοκαριών.

Τελικά, οι «πράσινοι» κέρδισαν πέναλτι στο 90’ σε μαρκάρισμα του Θόρκελσον στον Μαξίμοβιτς, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα μετά από on field review. Ο Ιωαννίδης ανέλαβε την εκτέλεση, νίκησε τον αντίπαλο κίπερ και μείωσε σε 2-1. Ωστόσο, το ματς είχε άλλη μια μεγάλη φάση ως το φινάλε. Όχι για τον Παναθηναϊκό αλλά για τους γηπεδούχους, με τον Ινγκιμούνταρσον να πιάνει την κεφαλιά και τον Λοντίγκιν να κρατάει το σκορ ως είχε, παίρνοντας πίσω το «αίμα» του και για το λάθος του στο πρώτο γκολ του αγώνα.

MVP: Ο Βίλιαλμσον μπήκε στο 50’ στο ματς και σκόραρε έξι λεπτά αργότερα, ώστε να κλειδώσει επί της ουσίας μια ιστορική νίκη για τη Βίκινγκουρ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η σφυρίχτρα: Ο Σάγκι δίνει σωστά το πέναλτι στο 90ο λεπτό του αγώνα, αλλά θα μπορούσε να έχει πράξει το ίδιο και στο 43’ στο μαρκάρισμα του Έκροθ στον Γερεμέγεφ. Γενικότερα, άφησε το σκληρό παιχνίδι, αλλά κάποιο άλλο σοβαρό λάθος δεν έκανε.

