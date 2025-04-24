Μπαρτζώκας ενόψει του Game 2 με τη Ρεάλ: «Ο εχθρός είναι ο εφησυχασμός»

Στη σημασία που έχει το Game 2 με τη Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, λέγοντας πως πρόκειται για μια ομάδα με βάθος στον πάγκο και ποιότητα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως δεν θα είναι καθόλου εύκολο το ματς, ο εχθρός της ομάδας του είναι ο εφησυχασμός, ενώ σημείωσε πως δύσκολα θα δούμε αρκετά διαφορετικά πράγματα από τις δύο ομάδες.

Για το πόσο καλύτερη περιμένει να είναι η Ρεάλ στο Game 2: «Πολύ καλύτερη. Ούτως η άλλως έχει ταλέντο. Μπορεί να σουτάρει καλύτερα. Θα παίξει με εγωισμό, ίσως και με λιγότερο ''πρέπει''. Ο εχθρός είναι ο εφησυχασμός, η πνευματική ανάπαυση. Αυτό πληρώνεις στο 2ο ματς, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό.

Δεν έχω πολλά να σας πω. Μιλήσαμε και χθες το βράδυ. Έχουν μεσολαβήσει λίγες ώρες. Η προσέγγισή μας είναι ίδια. Ο αντίπαλος είναι πολύ ισχυρός. Μετά το καλό ημίχρονο πρώτο που κάναμε αμυντικά – γιατί επιθετικά δεν ήμασταν το ίδιο καλοί - και εξασφαλίσαμε διαφορά 10-15 πόντων, χάσαμε τα επόμενα δύο δεκάλεπτα. Αυτό είναι λογικό επειδή στην Ρεάλ θα έμπαιναν δυνατά. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι αυτό που έρχεται και δεν το λέω για να επιστήσω την προσοχή σε παίκτες και κόσμο. Αν το πάρουμε θα είναι σημαντικό και πρέπει να παίξουμε με το ίδιο κίνητρο που είχαμε στο πρώτο ματς».

Για το αν περιμένει πιο δύσκολο παιχνίδι: «Θα αποδειχθεί αυτό. Τώρα θα έχουμε μία συνάντηση με τους παίκτες. Είναι λίγα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, αλλά κυρίως πνευματικά. Το κοινό μας μην περιμένει τίποτα εύκολο. Να μπούμε σαν να είναι 0-0 και να παλέψουμε κάθε κατοχή».

Για το αν σκοπεύει να κάνει αλλαγές στην 12αδα ενόψει του Game 2: «Πολλές φορές πρέπει να δώσεις ευκαιρίες και σε παίκτες που αξίζουν και δεν είχαν. Την 12αδα θα την αποφασίσουμε μετά την αυριανή προπόνηση. Δεν το έχω καν σκέψη στο μυαλό μου.

Η ζωή ανατρέπει πάντα αυτά που προγραμματίζεις να κάνεις και θα περιμένουμε το αύριο. Μπορεί κάποιος να έχει πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, θα δούμε. Πάντως θα γίνουν λίγες αλλαγές ή καθόλου, ίσως είναι 1/12 ή 2/12, αν είναι να γίνει κάποια αλλαγή. Μικρά προβλήματα υπάρχουν πάντα, αλλά όχι κάτι ικανό να αφήσει κάποιον έξω».

Για τον πάγκο της Ρεάλ που δεν πρόσφερε στο Game 1 πολλά και το αν ο Ολυμπιακός υπερτερεί γενικά σε ταλέντο: «Έχει πολλή ποιότητα και ο πάγκος της Ρεάλ, το πιστεύω,. Αν δείτε ποιοι ήρθαν από τον πάγκο θα το καταλάβετε.Είναι ένα παιχνίδι (σ.σ το χθεσινό) που ανήκει στο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι υπερτερούμε σε ταλέντο ή κλάση από την Ρεάλ, ίσως αυτό να ισχύει με άλλες ομάδες, ενώ η Ρεάλ έχει και εμπειρία. Είναι ένας κορμός παικτών που παίζουν πολλά χρόνια μαζί και έχουν βρεθεί σε αυτές τις φάσεις».

Για το αν περιμένει κάτι διαφορετικό από την Ρεάλ στο Game 2 και αν διδάχθηκε κάτι από το Game 1: «Πάντα διδάσκεσαι από κάθε παιχνίδι. Αν έχεις ανοιχτά μάτια και αυτιά, πρέπει να βγάζεις κάποια συμπεράσματα.

Επειδή όμως υπάρχει μεγάλο δείγμα αγώνων και η Ρεάλ έχει παίξει 60 παιχνίδια, όπως και εμείς, δεν είναι εύκολο να δεις καινούρια πράγματα. Πολλές φορές, βλέπεις από κοντά ένα αίσθημα για το πόσο συμπαγής είναι μία ομάδα. Η Ρεάλ προέρχεται από καλή περίοδο με συνεχόμενες νίκες. Γενικά δεν έχω να αλλάξω κάτι σε αυτό που σκέφτομαι. Έχω μεγάλο σεβασμό στην Ρεάλ και θα είναι πολύ δύσκολα αύριο».

