Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρουσιάστηκε ευχαριστημένος από την εικόνα του Ολυμπιακού στη νίκη επί της Μυκόνου (109-83).

«Προσφέραμε θέαμα, αλλά και η Μύκονος πρόσφερε θέαμα, το θεαματικό μπάσκετ μπορεί να κάνει τον κόσμο να αγαπήσει το άθλημα. Ήταν ένα διαδικαστικό ματς, στο οποίο δείξαμε σοβαρότητα μετά το πρώτο 7λεπτο, γι’ αυτό και φτάσαμε τελικά σε τόσο υψηλό σκορ», ανέφερε.

Για το ρεκόρ καριέρας του Νετζήπογλου με 27 πόντους είπε: «Ο Όμηρος δουλεύει πολύ σκληρά, κάθε μέρα προπονείται στο 100% και βοηθά τους άλλους να γίνονται καλύτεροι. Είναι σημαντικό που έπαιξε τόσο καλά για τη δική του αυτοπεποίθηση. Κι ο Λαρεντζάκης μας βοήθησε πολύ στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Για να είναι σε αυτό το επίπεδο αυτοί οι παίκτες, πρέπει να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις. Είναι σε μια ομάδα που είναι πρώτη στην Ευρωλίγκα, όλα έχουν ένα τίμημα».

Όσο για τη συνέχεια στην Ευρωλίγκα, ξεκαθάρισε πως δεν τον νοιάζουν τα περί κατάρας της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο και είπε: «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε τη Ρεάλ την Τρίτη. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, θέλουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από την πορεία μας. Το ότι είμαστε πρώτοι μας χαροποιεί, η ομάδα μας έχει μια σταθερή πορεία, το θέμα είναι να έχουμε υγεία και θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των οπαδών. Δεν θα μπω στην κουβέντα για κατάρες και τέτοια, να μην γίνουμε γραφικοί. Εγώ θέλω να κερδίσουμε και τα τρία ματς, αν μπορούμε».

