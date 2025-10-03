Μόνιμος κάτοικος Λονδίνου για πολλά χρόνια ακόμη θα παραμείνει όπως όλα δείχνουν ο Ροντρίγκο Μπεντανκούρ.

Η Τότεναμ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Ουρουγουανού μέσου, αν και αυτό που «έτρεχε» τελείωνε το καλοκαίρι του 2026, όμως, πρόθεση της αγγλικής ομάδας ήταν να επιβραβεύσει τον έμπειρο με χαφ με ένα νέο με μεγαλύτερες απολαβές.

«Νιώθω πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω την ιστορία μου με αυτόν τον φανταστικό σύλλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπεντανκούρ, που μετράει με τη φανέλα των «σπιρουνιών» 122 συμμετοχές έχοντας κατακτήσει και το Europa League την περσινή σεζόν.

