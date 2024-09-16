Την άκρως εντυπωσιακή φετινή της πορεία στη La Liga συνέχισε το βράδυ της Κυριακής (15/09) η Μπαρτσελόνα, η οποία και πέρασε με το επιβλητικό 4-1 από την έδρα της Τζιρόνα, διευρύνοντας έτσι το απόλυτο των νικών μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές του ισπανικού πρωταθλήματος.

Πέρα από τη μεγάλη νίκη των «μπλαουγκράνα», το εν λόγω παιχνίδι αποτέλεσε και μια γιορτή για τον σύλλογο της Καταλονίας και τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος έφτασε το ορόσημο των 100 συμμετοχών με τη φανέλα του συλλόγου.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι συμπαίκτες του Πολωνού στράικερ, επιφύλασσαν μια μεγάλη έκπληξη στον πολύπειρο άσο, χαρίζοντάς του μια φανέλα με τον αριθμό «100» εν μέσω αποθέωσης.

Δείτε βίντεο:

¡💯 con el Barça!



Grande, Lewyyyy pic.twitter.com/UN9SJXMAT9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 15, 2024

«Ελπίζω σε περισσότερα παιχνίδια στο μέλλον σαν το σημερινό, όχι μόνο στη La Liga, αλλά και στο Champions League», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Πολωνός φορ, ο οποίος στη συνέχεια χάθηκε στην αγκαλιά του Χάνσι Φλικ.

Για την ιστορία, ο Λεβαντόφσκι σε αυτές τις 100 συμμετοχές με τους «μπλαουγκράνα» σε όλες τις διοργανώσεις, μετρά 63 γκολ και 19 ασίστ, οδηγώντας εδώ και δύο χρόνια την επιθετική γραμμή της Μπαρτσελόνα.

