Θύμα... ίωσης ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ακόμη και οι... μηχανές καμιά φορά χαλάνε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τέθηκε νοκ άουτ για λίγες μέρες, καθώς ταλαιπωρείται από μία ίωση, όπως ανακοίνωσε η Αλ-Νασρ.

Ο 39χρονος σούπερ σταρ πήρε εντολή από τους γιατρούς να μείνει κλινήρης και έτσι θα απουσιάσει αρχικά από τη σημερινή εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αλ Σόρτα στο Ιράκ για το Ασιατικό Champions League.

O Πορτογάλος επιθετικός που προ ημερών έσπασε το φράγμα των 900 γκολ στην καριέρα του, μετρά 62 γκολ σε 69 εμφανίσεις με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και έχει απουσιάσει από μόλις τέσσερα παιχνίδια της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.