Ευρωλίγκα: Παρουσίασε τους κανόνες Financial Fair Play από το 2027

Σε μια προσπάθεια ελέγχου των δαπανών των ομάδων και περιορισμού των...ανισοτήτων που προκαλούν οι διαφορές στα μπάτζετ μεταξύ των κλαμπ, η Ευρωλίγκα παρουσίασε τους νέους κανονισμούς για Financial Fair Play, που θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή από το 2027 (και... πιλοτικά τις σεζόν 2025/26 και 2026/27).

Πρόκειται ουσιαστικά για όρους οι οποίοι εγκρίθηκαν από 13 τις ομάδες-μετόχους (ανάμεσά τους Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός) την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου από τη γενική συνέλευση της ECA (EuroLeague Commercial Assets). Η βασική αρχή είναι πως οι ομάδες που ξοδεύουν περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε σύμφωνα με το Financial Fair Play, επιστρέφουν στη λίγκα υπό τη μορφή φόρου πολυτελείας χρήματα τα οποία θα μοιραστούν στις ομάδες, που έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τα συγκεκριμένα όρια.

Το νέο σύστημα καθιερώνει τρεις τύπους αμοιβών (Υψηλή, Βασική και Χαμηλή) ανάλογα με τον τύπο των παικτών, με ελάχιστη και μέγιστη δαπάνη. Η υπέρβασή τους σημαίνει επιβολή φόρου πολυτελείας. Προβλέπονται, ωστόσο, εξαιρέσεις, που τα συμβόλαιά τους δεν υπολογίζονται μαζί με τα υπόλοιπα.

Αυτές αφορούν: σε δύο παίκτες που ορίζονται από την ομάδα (τα δύο μεγαλύτερα συμβόλαια, προφανώς), σε παίκτες κάτω των 23 ετών, στο 25% των αποδοχών παικτών που έχουν συμπληρώσει τριετία στην ομάδα, σε παίκτες που ήταν τραυματίες για πάνω από δύο μήνες.

Εάν οι ομάδες υπερβούν το βασικό όριο, τότε πληρώνουν 0,5 ευρώ ανά επιπλέον ευρώ εάν ξοδεύουν μέχρι 10% περισσότερο, 0,75 ευρώ ανά επιπλέον ευρώ μεταξύ 10% και 30% πάνω από το όριο και ένα ευρώ ανά επιπλέον ευρώ στο 30% έως το 50%. Σε περίπτωση που υπερβαίνουν και το υψηλό επίπεδο αμοιβών, τότε οι “τιμές φόρου” αλλάζουν σε 0,5 ευρώ ανά επιπλέον ευρώ εάν ξοδεύουν 10% περισσότερο, ένα ευρώ ανά επιπλέον ευρώ μεταξύ 10% και 30% περισσότερο και 1,5 ευρώ ανά επιπλέον ευρώ στην περιοχή 30% έως 50%.

Η Eυρωλίγκα παρέχει το εξής παράδειγμα: Εάν μια ομάδα ξοδεύει 15,1 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρούς μισθούς (η φορολογία δεν περιλαμβάνεται σε κανέναν υπολογισμό) με το Βασικό Επίπεδο Αμοιβών να είναι 8 εκατομμύρια ευρώ και το Υψηλό στα 13,5 εκατομμύρια ευρώ, τότε θα καταλήξει να πληρώσει στο πρωτάθλημα ένα 900.000 ευρώ ως φόρο πολυτελείας. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει όριο στα χρήματα που μπορεί να πληρώσει κάθε σύλλογος για τους μισθούς των παικτών, αν θέλει να ξοδέψει και δεν έχει πρόβλημα να πληρώνει φόρο πολυτελείας.

Ευρωλίγκα: Παρουσίασε τους κανόνες Financial Fair Play από το 2027

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου: «Η Συνέλευση των μετόχων της Euroleague Commercial Assets (ECA) ενέκρινε την εφαρμογή των προτύπων ανταγωνιστικού ισοζυγίου (Competitive Balance Standards – CBS), ενός νέου συνόλου κανονισμών που ενισχύει το πεδίο εφαρμογής των ισχυόντων κανονισμών του οικονομικού Fair Play.

Oι εν λόγω κανονισμοί εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά τη σεζόν 2014-15 με στόχο την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των ομάδων από τον οικονομικό κίνδυνο που μπορεί να δημιουργήσει κάποιο κλαμπ, περιορίζοντας την οικονομική συνεισφορά των μετόχων των συλλόγων και προωθώντας την επιχειρηματική απόδοση. Οι νέοι κανονισμοί θα συνυπάρχουν με τους ήδη ενεργούς, όπως το σύστημα ελέγχου ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ή και ελέγχους στη συνολική οικονομική θέση των συλλόγων, μεταξύ άλλων, προκειμένου:

-Να ευθυγραμμιστούν οι στόχοι των ενδιαφερόμενων μερών θέτοντας ελάχιστα και μέγιστα επίπεδα αμοιβών στα σωματεία ανάλογα με τα συλλογικά παραγόμενα έσοδα, ενισχύοντας την εμπορική συνεργασία μεταξύ τους.

-Να προωθήσουν την βιωσιμότητα και την αγωνιστική ισορροπία ανάμεσα στους συλλόγους με βάση τα συνολικά έσοδα που όλοι μαζί δημιουργούν.

-Να αποτρέψουν τις ακατάλληλες πρακτικές παρακολουθώντας τη συμμόρφωση κάθε συλλόγου με προκαθορισμένα οικονομικά επίπεδα πριν από την υπογραφή παικτών κάθε σεζόν.

-Αύξηση της διαφάνειας μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Το νέο σύστημα CBS αναπτύχθηκε τις τελευταίες δύο σεζόν με ευθύνη επιτροπής των συλλόγων και παρουσιάστηκε και συμφωνήθηκε από την Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας (ELPA).

Το CBS αντιπροσωπεύει τη φυσική εξέλιξη των υφιστάμενων Κανονισμών oικονιμικού Fair Play για να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες πραγματικότητες των συλλόγων και του πρωταθλήματος παρέχοντας ίσα επίπεδα αμοιβών για όλους τους συλλόγους με βάση τα μέσα συλλογικά έσοδα των συλλόγων της EuroLeague και όχι τα έσοδα κάθε μεμονωμένης ομάδας. Αυτή η ιδέα βασίζεται στο πανευρωπαϊκό οικοσύστημα του πρωταθλήματος, εναρμονίζοντας τον αντίκτυπο των διαφορετικών φορολογικών μοντέλων σε όλη την ήπειρο, αποτιμώντας όλους τους δείκτες σε καθαρά ποσά.

Το ενημερωμένο FFP θα εισαγάγει τρία κοινά επίπεδα αποδοχών για όλες τις ομάδες – Βασικό, Υψηλό και Χαμηλό – που θα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τα μέσα καθορισμένα έσοδα των συλλόγων (έσοδα αγωνιστικής μέρας, διαφημιστικά και άλλα) που παράγονται σε περίοδο δύο σεζόν.

Αυτά τα επίπεδα θα σηματοδοτούν τις ελάχιστες και μέγιστες δαπάνες για κάθε σύλλογο σε συμβόλαια παικτών, ενώ θα επιτρέπουν εξαιρέσεις για ορισμένους παίκτες με στόχο την προσέλκυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση των καλύτερων ταλέντων.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που καθιερώνεται υποχρεωτικό κατώτατο όριο δαπανών για τις αμοιβές των παικτών στο FFP, διασφαλίζοντας ότι ένα ελάχιστο καθαρό καθαρό 32% από το σύνολο των συλλογικών εσόδων θα δαπανηθεί σε αθλητές, ενισχύοντας έτσι τη συνεργασία με τους παίκτες των οποίων η συμβολή στην αύξηση των εσόδων θα επηρεάσει άμεσα τα επίπεδα των αποδοχών τους.

Βασικές έννοιες των CBS

Χαμηλό Επίπεδο Αμοιβών «LRL» (32% των μέσων καθορισμένων εσόδων των συλλόγων, που υπολογίζεται σε δίκαιη αξία αγοράς για μια περίοδο δύο σεζόν): Το ελάχιστο καθαρό ποσό που πρέπει να ξοδέψουν οι σύλλογοι για τους μισθούς των εγγεγραμμένων παικτών. Οι συνδεδεμένοι σύλλογοι, δηλαδή οι σύλλογοι που δεν συμμετέχουν με μακροπρόθεσμο συμβόλαιο στην Ευρωλίγκας, θα έχουν τη δυνατότητα μείωσης του Επιπέδου Χαμηλών Αμοιβών.

Βασικό Επίπεδο Αμοιβών «BRL» (40% των μέσων καθορισμένων εσόδων των συλλόγων): Το μέγιστο καθαρό ποσό που μπορούν να δαπανήσουν όλοι οι σύλλογοι σε όλους τους εγγεγραμμένους μισθούς παικτών, εξαιρουμένων των κατηγοριών: Κύριοι παίκτες (Anchor Players), Παίκτες κάτω των 23, Παίκτες με μεγάλη παραμονή στην ομάδα (Extended tenure), Μακροχρόνια τραυματίες και μέσες εξαιρέσεις (medium range exception).

Υψηλό Επίπεδο Αμοιβών «HRL» (60% των μέσων καθορισμένων εσόδων των συλλόγων): Το μέγιστο καθαρό ποσό που μπορεί να ξοδέψει κάθε σύλλογος για μισθούς εγγεγραμμένους παίκτες, συμπεριλαμβανομένων των Κυρίων Παικτλών (Anchor Players), και εξαιρουμένων των παικτών κάτω των 23 ετών, των παικτών με μεγάλη παραμονή (Extended-Tenure Players) ,τους Μακροχρόνια τραυματίες και τη μέση εξαίρεση.

Αποζημίωση ανταγωνιστικού υπολοίπου «CBC»: Οποιοσδήποτε σύλλογος που ξοδεύει πάνω και πέρα ??από τα καθορισμένα Βάση και/ή Υψηλά Επίπεδα Αμοιβών θα απαιτείται να αποζημιώσει όλους τους άλλους συλλόγους που παραμένουν εντός των καθορισμένων ορίων».

