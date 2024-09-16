Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για το φετινό πρωτάθλημα της Super League 2.
Η πρεμιέρα στους δύο ομίλους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/9 στο Παμπελοποννησιακό, με την Παναχαϊκή να υποδέχεται την ΑΕΚ Β’, ενώ η δράση της πρώτης αγωνιστικής θα συνεχιστεί το τριήμερο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 21-23/9.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 21/9
Καμπανιακός – Νίκη Βόλου (17:00)
Κυριακή 22/9
ΑΕΛ – Καβάλα (12:00)
ΠΑΟΚ Β’ – ΠΟΤ Ηρακλής (17:00)
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου – ΠΑΣ Γιάννινα (17:00)
Δευτέρα 23/9
Διαγόρας – Μακεδονικός (16:00)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή 20/9
Παναχαϊκή – ΑΕΚ Β (17:00)
Κυριακή 22/9
Χανιά – Καλαμάτα (15:00)
Ηλιούπολη – Αιγάλεω (17:00)
Παναργειακός – Κηφισιά (17:00)
Δευτέρα 23/9
Asteras B Aktor – Πανιώνιος (17:30)
