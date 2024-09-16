Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για το φετινό πρωτάθλημα της Super League 2.

Η πρεμιέρα στους δύο ομίλους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/9 στο Παμπελοποννησιακό, με την Παναχαϊκή να υποδέχεται την ΑΕΚ Β’, ενώ η δράση της πρώτης αγωνιστικής θα συνεχιστεί το τριήμερο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 21-23/9.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 21/9

Καμπανιακός – Νίκη Βόλου (17:00)

Κυριακή 22/9

ΑΕΛ – Καβάλα (12:00)

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΟΤ Ηρακλής (17:00)

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου – ΠΑΣ Γιάννινα (17:00)

Δευτέρα 23/9

Διαγόρας – Μακεδονικός (16:00)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή 20/9

Παναχαϊκή – ΑΕΚ Β (17:00)

Κυριακή 22/9

Χανιά – Καλαμάτα (15:00)

Ηλιούπολη – Αιγάλεω (17:00)

Παναργειακός – Κηφισιά (17:00)

Δευτέρα 23/9

Asteras B Aktor – Πανιώνιος (17:30)

