Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους δύο ομίλους της Super League 2

Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους δύο ομίλους τη Super League 2

Super League 2

Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για το φετινό πρωτάθλημα της Super League 2.

Η πρεμιέρα στους δύο ομίλους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/9 στο Παμπελοποννησιακό, με την Παναχαϊκή να υποδέχεται την ΑΕΚ Β’, ενώ η δράση της πρώτης αγωνιστικής θα συνεχιστεί το τριήμερο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 21-23/9.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 21/9
Καμπανιακός – Νίκη Βόλου (17:00)
Κυριακή 22/9
ΑΕΛ – Καβάλα (12:00)
ΠΑΟΚ Β’ – ΠΟΤ Ηρακλής (17:00)
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου – ΠΑΣ Γιάννινα (17:00)

Δευτέρα 23/9
Διαγόρας – Μακεδονικός (16:00)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή 20/9
Παναχαϊκή – ΑΕΚ Β (17:00)
Κυριακή 22/9
Χανιά – Καλαμάτα (15:00)
Ηλιούπολη – Αιγάλεω (17:00)
Παναργειακός – Κηφισιά (17:00)

Δευτέρα 23/9
Asteras B Aktor – Πανιώνιος (17:30)

Πηγή: sport-fm.gr

