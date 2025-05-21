Σαν... κεραυνός εν αιθρία έπεσε στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού η αποκάλυψη που έκανε Βρετανός δημοσιογράφος, αναφορικά με την κατάσταση της ψυχικής υγείας του Λάντο Νόρις.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Matthew J. Thompson, ο 25χρονος Βρετανός πιλότος της McLaren φέρεται πως περνάει μια περίοδο κατάθλιψης, με αποτέλεσμα να σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί προσωρινά από τη Formula 1!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο δημοσίευμά του, ο νεαρός οδηγός των «πορτοκαλί» νιώθει την ανάγκη να απομακρυνθεί για λίγο από τα «φώτα» και από την τεράστια πίεση που υπάρχει στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να επικεντρωθεί στη βελτίωση της ψυχικής του υγείας.



Μην ξεχνάμε πως φέτος ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Formula 1 2025 ως το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, βλέποντας τον ομόσταβλό του, Όσκαρ Πιάστρι, να μετρά 4 νίκες έναντι μόλις μία του ίδιου μετά από επτά Grand Prix, όντας δεύτερος στη βαθμολογία και στο -13 από τον Αυστραλό πιλότο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.