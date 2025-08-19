Μπαρτσελόνα: Ανανέωσε ο Γιουσούφα Φαλ

Ανατροπή με τον Γιουσούφα Φαλ στην Μπαρτσελόνα. Ενώ όλα έδειχναν πως ο Σενεγαλέζος σέντερ θα αποχωρήσει, τελικά θα παραμείνει καθώς του δόθηκε νέο συμβόλαιο και ανακοινώθηκε η συμφωνία για έναν χρόνο.



Ο 30χρονος άσος (2,21μ.) αγωνίστηκε την περασμένη περίοδο σε 63 παιχνίδια. Στα 29 που έλαβε μέρος στην Ευρωλίγκα είχε 4,4 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 5,2 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο.

Acord amb Youssoupha Fall per continuar al FC Barcelona una temporada més



Més informació 👇https://t.co/hcpYdRcLVv August 19, 2025

