Μπαρτσελόνα: Ανανέωσε ο Γιουσούφα Φαλ

Για έναν ακόμη χρόνο μένει στην Μπαρτσελόνα ο Γιουσούφα Φαλ - Ο 30χρονος άσος (2,21μ.) αγωνίστηκε την περασμένη περίοδο σε 63 παιχνίδια

Ανατροπή με τον Γιουσούφα Φαλ στην Μπαρτσελόνα. Ενώ όλα έδειχναν πως ο Σενεγαλέζος σέντερ θα αποχωρήσει, τελικά θα παραμείνει καθώς του δόθηκε νέο συμβόλαιο και ανακοινώθηκε η συμφωνία για έναν χρόνο.

Ο 30χρονος άσος (2,21μ.) αγωνίστηκε την περασμένη περίοδο σε 63 παιχνίδια. Στα 29 που έλαβε μέρος στην Ευρωλίγκα είχε 4,4 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 5,2 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο.

