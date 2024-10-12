Με έναν συγκινητικό τρόπο τίμησαν τα παιδιά της Κ16 της Παναχαΐκής, τον Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος χάθηκε αιφνιδίως τις προηγούμενες μέρες.

Αφιέρωσαν στον Μπάλντοκ τη νίκη τους στον αγώνα κόντρα στο Αιγάλεω με 5-0, ο οποίος έγινε στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού Τζορτζ Μπάλντοκ βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα.

Πηγή: skai.gr

