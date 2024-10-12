Λογαριασμός
Με συγκινητικό τρόπο τίμησαν τον Μπάλντοκ τα παιδιά της Παναχαϊκής

Ο 31χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού Τζορτζ Μπάλντοκ βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα

Παναχαϊκή

Με έναν συγκινητικό τρόπο τίμησαν τα παιδιά της Κ16 της Παναχαΐκής, τον Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος χάθηκε αιφνιδίως τις προηγούμενες μέρες.

Αφιέρωσαν στον Μπάλντοκ τη νίκη τους στον αγώνα κόντρα στο Αιγάλεω με 5-0, ο οποίος έγινε στην Αθήνα. 

Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού Τζορτζ Μπάλντοκ βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα.

