Με έναν συγκινητικό τρόπο τίμησαν τα παιδιά της Κ16 της Παναχαΐκής, τον Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος χάθηκε αιφνιδίως τις προηγούμενες μέρες.
Αφιέρωσαν στον Μπάλντοκ τη νίκη τους στον αγώνα κόντρα στο Αιγάλεω με 5-0, ο οποίος έγινε στην Αθήνα.
Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού Τζορτζ Μπάλντοκ βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα.
