Ισραήλ: Παίζοντας εντός έδρας ... στο εξωτερικό

Η μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά του Ισραήλ έγινε μπροστά σε ελάχιστους φιλάθλους – όχι 30.000 όπως θα είχε στο Τελ Αβίβ ή τη Χάιφα, αλλά 8.200 το πολύ, όσους δηλαδή χωράει και το Bozsik Aréna της Βουδαπέστης, όπου το Ισραήλ αντιμετώπισε τη Γαλλία στα πλαίσια του Nations League.



Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 και με τον πόλεμο στη Γάζα να μαίνεται, η εθνική ομάδα του Ισραήλ παίζει και τα εντός έδρας παιχνίδια της στο εξωτερικό. Και τώρα που το Ισραήλ αντιμετωπίζει τη Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο ως αντιπάλους στον όμιλο του Nations League, οι φίλαθλοι χάνουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τρία πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.



Το Ισραήλ παίζει σε γήπεδα της Ουγγαρίας, μίας χώρας με την οποία διατηρεί καλές σχέσεις και όπου οι παίκτες, και το προπονητικό team νιώθουν ασφαλείς – κάτι που δεν ισχύει οπωσδήποτε σε άλλες χώρες.



Πριν από έναν μήνα περίπου οι Ισραηλινοί αντιμετώπιζαν εκτός έδρας το Βέλγιο. Καθώς όμως δεν βρέθηκε κανένα μέρος στη χώρα που να μπορεί να γίνει το παιχνίδι χωρίς να υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια της ισραηλινής αποστολής, και αυτός ο αγώνας έγινε στην Ουγγαρία. Περιστατικά όπως αυτό αποτελούν απλώς ένα παράδειγμα των προεκτάσεων που έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Πολλοί Ισραηλινοί αναμένονται στην Ουγγαρία

«Το μέγεθος της φρίκης έχει φτάσει και στον κόσμο του ποδοσφαίρου», ανέφερε η ισραηλινή ομάδα Μακάμπι Χάιφα λίγες ημέρες μετά τις επιθέσεις, δημοσιεύοντας μαζί και φωτογραφίες οπαδών διαφόρων ισραηλινών ποδοσφαιρικών συλλόγων που είχαν χάσει η ζωή τους. «Εκατοντάδες φίλαθλοι όλων των ομάδων δολοφονήθηκαν».



Παρ' όλα αυτά το ποδόσφαιρο καταφέρνει, ακόμη και σε μία τόσο δύσκολη περίοδο, να κάνει κάποιους Ισραηλινούς να ξεχαστούν. Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα αναμένονταν στο επόμενο παιχνίδι του Ισραήλ περίπου 2.000 οπαδοί, οι οποίοι και θα ταξίδευαν στην Ουγγαρία.



Και πάλι όμως η σύνδεση με το κοινό λείπει, λέει ο προπονητής Σίμον. Θα ήθελε πολύ να μπορούν να διεξαχθούν τα παιχνίδια στο Ισραήλ, να απολαμβάνει τους οπαδούς στις κερκίδες με τις κυανόλευκες σημαίες.

Ανησυχία για το παιχνίδι στην Ιταλία;

Όπως και στην περίπτωση του αγώνα στο Βέλγιο πάντως, και οι Ιταλοί νιώθουν μία ανησυχία ενόψει του αγώνα με το Ισραήλ στο Ούντινε την ερχόμενη Δευτέρα. Ορισμένοι ζήτησαν μάλιστα να διεξαχθεί το παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών, φοβούμενοι πως θα γίνουν επεισόδια.



Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι, αναμένεται να γίνει στο Ούντινε και μία φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση. Οι αρχές ασφαλείας υποθέτουν ωστόσο πως δεν θα είναι μαζική, όπως και ότι δεν θα προκύψουν εν τέλει ζητήματα ασφαλείας.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.