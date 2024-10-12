Σε γεμάτο «Γ.Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Ιρλανδία, με τον κόσμο να ψάχνει ένα εισιτήριο εν μέσω... παροξυσμού μετά το τεράστιο «διπλό» στο «Γουέμπλεϊ».

Το ματς με τους Ιρλανδούς θα πάρει τη μορφή ενός εν ελλάδι αποχαιρετισμού στον Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος «έφυγε» από κοντά μας το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Οι Ιρλανδοί επέστρεψαν εισιτήρια για το ματς της Κυριακής και έτσι άνοιξε άλλη μια θύρα στο «Γ.Καραϊσκάκης» για να φιλοξενήσει φίλους της ελληνικής ομάδας! Περί τα 2.500 κομμάτια είναι αυτά που έχουν απομείνει...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.