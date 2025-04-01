Οι Los Angeles Chargers και ο Ντιν Σπανός φέρνουν το NFL στην Ελλάδα

Το National Football League (NFL) ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση του Προγράμματος Παγκόσμιων Αγορών, με τους Los Angeles Chargers να εντάσσονται επίσημα στην πρωτοβουλία της λίγκας, ως κάτοχοι διεθνών δικαιωμάτων μάρκετινγκ για την Ελλάδα.

Συνολικά, 29 σύλλογοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε 21 διεθνείς αγορές, καθώς το NFL συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος.

«Η πατρίδα της οικογένειάς μου, η Ελλάδα, κατέχει μεγάλη θέση στην καρδιά μου», δήλωσε ο ελέγχων μέτοχος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ντιν Σπανός, ο οποίος τιμήθηκε από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και το Διεθνές Ίδρυμα για την Ελλάδα τον περασμένο Οκτώβριο, στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, με ένα αναμνηστικό γραμματόσημο που κυκλοφορεί σήμερα σε όλη τη χώρα.

«Έτσι, όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία να αναπτύξουμε το NFL Football και το brand των Los Angeles Chargers στην Ελλάδα, απλά δεν μπορούσαμε να την αφήσουμε να πάει χαμένη», δήλωσε ο ίδιος.

«Με την Αρχαία Ελλάδα να διοργανώνει τους πρώτους καταγεγραμμένους Ολυμπιακούς Αγώνες το 776 π.Χ. και να φιλοξενεί τους πρώτους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896, φαίνεται φυσιολογικό να φέρουμε αυτό που θεωρώ το καλύτερο άθλημα στον κόσμο κυριολεκτικά στη γενέτειρα του αθλητισμού. Είμαστε περισσότερο από ενθουσιασμένοι που θα έρθουμε σε επαφή με Έλληνες από όλα τα κοινωνικά στρώματα, θα επηρεάσουμε τις κοινότητές τους και θα μοιραστούμε το πάθος μας για το παιχνίδι που αγαπάμε».

Με έμφαση σε πρωτοβουλίες βάσης, όπως νεανικές κατασκηνώσεις και υποδομές πρακτικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία πρωταθλημάτων NFL Flag, με την ευρύτερη κοινωνική δράση και εκδηλώσεις τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων, οι Chargers θα ξεκινήσουν επίσημα τις προσπάθειές τους στην Ελλάδα με την ανακοίνωση του 2025 NFL Draft Day 3 Pick ζωντανά από την Αθήνα.

«Η επέκταση του Προγράμματος Παγκόσμιων Αγορών το 2025 αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσήλωση του NFL στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και την επικοινωνία με τους φιλάθλους σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του NFL, υπεύθυνος Business Συλλόγων, Σημαντικών Εκδηλώσεων & Παγκοσμίων Δράσεων, Peter O'Reilly.

«Με περισσότερους νέους συλλόγους να μπαίνουν στο πρόγραμμα και τους υπάρχοντες συλλόγους να προσθέτουν στα παγκόσμια δικαιώματά τους, και καθώς το πρόγραμμα επεκτείνεται σε νέες αγορές, βλέπουμε συγχρόνως ισχυρή δυναμική και αντίκτυπο στην ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος για το αμερικάνικο ποδόσφαιρο παγκοσμίως».

Οι σύλλογοι του NFL μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για δικαιώματα σε διεθνείς αγορές, καταθέτοντας σχετικές προτάσεις στη Διεθνή Επιτροπή κάθε άνοιξη. Οι σύλλογοι αποκτούν δικαιώματα για τουλάχιστον πέντε χρόνια μέσω του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορούν να ασκούν δραστηριότητες στην εν λόγω διεθνή αγορά αντίστοιχες αυτών που μπορούν να ασκούν στην αμερικανική αγορά.

Το Πρόγραμμα Παγκόσμιων Αγορών του NFL, το οποίο ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2022, απονέμει στους συλλόγους διεθνή δικαιώματα μάρκετινγκ για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand και του φίλαθλου πνεύματος εκτός των ΗΠΑ, μέσω της συμμετοχής των φιλάθλων, της διοργάνωσης εκδηλώσεων, της δημιουργίας εμπορικών σχέσεων και της ανάπτυξης του NFL Flag.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.