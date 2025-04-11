Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει νέα «διπλή» εμφάνιση, οι Μπακς συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους και πέτυχαν την έκτη διαδοχική νίκη τους (με 136-111 επί των Πέλικανς) στις τελευταίες αγωνιστικές της regular season του NBA.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σκόραρε 28 πόντους (10/15 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/10 βολές), μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ.

Από εκεί και πέρα, ο Κέβιν Πόρτερ πέτυχε 20 πόντους (5/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/9 βολές), ενώ είχε στο παιχνίδι του 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 κλεψίματα.

Από την πλευρά τους, ο Κάιλ Κούζμα είχε 17 (4/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ο Μπόμπι Πόρτις είχε 14 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ) και ο Γκάρι Τρεντ τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, ενώ ο Ράιαν Ρόλινς είχε είχε 12 για τα «ελάφια».

Πλέον το Μιλγουόκι πάει στα δύο σημαντικά παιχνίδια, στο φινάλε της κανονικής περιόδου κόντρα στους Πίστονς, με τις δύο ομάδες να έχουν δύο νίκες διαφορά όσον αφορά τη μάχη της 5ης θέσης στην Ανατολή.

Ο Λέστερ Κινιόνες σκόραρε 21 πόντους, ενώ ο Τζαμάλ Κέιν και ο Κίον Μπρουκς είχαν έκαστος από 20 πόντους, με τη Νέα Ορλεάνη να γνωρίζει την 5η διαδοχική ήττα της.

