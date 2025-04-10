Europa League: Η Μπόντο/Γκλιμτ 2-0 τη Λάτσιο και «βλέπει»... ημιτελικό

Δεν βολεύεται με την πορεία μέχρι τους «8» και θέλει παραπάνω η Μπόντο/Γκλιμτ. Οι πρωταθλητές Νορβηγίας επικράτησαν 2-0 της Λάτσιο εντός έδρας και έκαναν μεγάλο βήμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του θεσμού, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Σάλτνες.

Ο έμπειρος χαφ σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του, ανοίγοντας το σκορ με σουτ μέσα από την περιοχή στο 47' και διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του με ωραία λόμπα στο 69ο λεπτό.

Βασικός για τους «λατσιάλι» αγωνίστηκε ο Χρήστος Μανδάς, με τους Ιταλούς να ψάχνουν την ανατροπή στη ρεβάνς που θα γίνει στο Ολίμπικο σε μία εβδομάδα.

Σημειώνεται πως αυτή ήταν η έβδομη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη για την Μπόντο/Γκλιμτ, που αν κάνει άλλες τρεις νίκες σε προημιτελικά και ημιτελικά και εν συνεχεία ηττηθεί στα πέναλτι στον τελικό, θα αφήσει εκτός league phase Champions League τον Ολυμπιακό.

