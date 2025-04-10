Πρώτος και καλύτερος σε όλη την Ευρώπη ο Ολυμπιακός

Θρυλική βραδιά στον ΣΕΦ για την κορυφαία ομάδα της κανονικής περιόδου της φετινής Ευρωλίγκας!

Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με πολλές μάχες, μεγάλα καλάθια και υψηλό σκορ, ο Ολυμπιακός λύγισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με το τελικό 99-93 για την 34η και τελευταία αγωνιστική, και πανηγύρισε μαζί με τον πύρινο λαό του την πρώτη θέση της regular season της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Αρκετοί ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν και πρόσθεσαν το δικό τους λιθαράκι για την 24η νίκη της σεζόν, με τον Εβάν Φουρνιέ ωστόσο αναδεικνύεται σε MVP της αναμέτρησης, με τον Γάλλο σούπερ στα να... εκρήγνυται στην 4η περίοδο και να πετυχαίνει τους 17 από τους συνολικά 27 πόντους του, οδηγώντας τον Ολυμπιακό για δεύτερη φορά στην ιστορία του και πρώτη μετά το 2023 στην κορυφή της κανονικής περιόδου της Euroleague!

Εκπληκτικός ήταν και ο Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μπήκε στα... παπούτσια των Φαλ και Μιλουτίνοφ, ολοκληρώνοντας το ματς με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ και 28 μονάδες στο PIR. Εξαιρετικοί ήταν ακόμα και οι Σάσα Βεζένκοφ (21π., 7ρ., 23 PIR) και Άλεκ Πίτερς (17π., 7.ρ), με τον Γκος να οργανώνει με μαεστρία το παιχνίδι των Πειραιωτών μετρώντας 13 ασίστ!

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-93: Πρώτοι στη regular season της Ευρωλίγκας οι Πειραιώτες

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τον αγώνα έχοντας στην αρχική του πεντάδα τους Γκος, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ. Η Μακάμπι ωστόσο ήταν εκείνη που μπήκε πολύ δυναμικά στο ματς και χάρη στα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας της, προηγήθηκε με 17-10 στο 4λεπτο, την ώρα όπου για τους γηπεδούχους ο Ράιτ είχε έξι πόντους και ο Βεζένκοφ τέσσερις.

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ:

Το τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα, αλλά και η είσοδος του Πίτερς στο παρκέ έδωσαν επιθετική πνοή στους Πειραιώτες, με τον Αμερικανό να πετυχαίνει δύο μαζεμένα τρίποντα, προτού ο Σάσα με ένα δικό του, βάλει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με 21-20 στο 7’! Με το ματς να έχει ανοίξει για τα καλά και τις δύο ομάδες να σουτάρουν με υψηλά ποσοστά, το σκορ ανέβηκε αρκετά. Ο «ερυθρόλευκος» βομβαρδισμό πίσω από τα 6,75μ. συνεχίστηκε, με τον Εβάν Φουρνιέ να παίρνει την σκυτάλη και με δύο δικά του τρίποντα να γράφει το 31-28 της πρώτης περιόδου, διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι είχαν 8 ασίστ για μηδέν λάθη!

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ:

Η τρίποντη... καταιγίδα συνεχίστηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί όπου οι Κλαρκ, Πίτερς και Ντιμπαρτολομέο πέτυχαν διαδοχικά σουτ για το 34-34 στο 12'. Μάλιστα, με μια βολή του Ρέιμαν και ένα ακόμα τρίποντο του Ντιμπαρτολομέο, οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο +4 (34-38) ένα λεπτό αργότερα, προτού οι ΜακΚίσικ, Πίτερς και Φουρνιέ ισοφαρίσουν σε 40-40 στο 15'. Έκτοτε, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε... μία σου και μία μου, με τον Ολυμπιακό να βγαίνει νικητής και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 3 πόντων (51-48), χάρη στην πολυφωνία του στην επίθεση, αλλά και τη μαεστρική οργάνωση του Γκος με 7 ασίστ στο ημίχρονο! Μάλιστα, οι Πειραιώτες έκλεισαν το 20λεπτο με το εξαιρετικό 15-2 στη σχέση ασίστ-λαθών, αλλά και με το 50% στα τρίποντα (7/14%).

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ:

Με τρομερή διάθεση και ενέργεια να παίξει δυναμικά και γρήγορα και στις δύο πλευρές του παρκέ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός! Με τους Ντόρσεϊ και Γκος να ξεχωρίζουν με την πιεστική τους άμυνα και τους Ράιτ και Βεζένκοφ στην επίθεση, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν για πρώτη φορά στο +11 και το 61-50 στο 23'. Σε αυτό το διάστημα πέτυχαν και ένα απίθανο καλάθι, με την μπάλα να περνά ταχύτατα από όλους τους παίκτες, προτού ευστοχήσει με τη λήξη της επίθεσης ο Παπανικολάου σε τρίποντο από τη γωνία!

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ:

Μια διαφορά, που το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα διατήρησε σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και το 26ο λεπτό (66-56), με την «ομάδα του λαού» να ροκανίζει στους 4 (66-62) στο 27', με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να δίνουν μια επιθετική ανάσα για το 70-62, προτού οι φιλοξενούμενοι με ένα γρήγορο 8-0 σερί για το 70-70, το οποίο και ήταν το σκορ της περιόδου.

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ:

Με ένα γρήγορο 5-0 δια χειρός Πίτερς και Φουρνιέ μπήκε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός, με τον Γουίλιαμς να μειώνει σε 75-74 στο 32'. Κάπου εκεί, εξερράγη» ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων» να παίρνει στις πλάτες του την ομάδα και με διαδοχικά καλάθια και συνολικά 17 πόντους στο δεκάλεπτο (!), οδηγήσει τους Πειραιώτες σε μια δύσκολη, πλην όμως δίκαιη νίκη με το τελικό 99-93!

Τα δεκάλεπτα: 31-28, 51-48, 70-70, 99-93.

