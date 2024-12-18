Ο Τζαμάλ Μουσιάλα αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της Μπάγερν Μονάχου, ωστόσο το μέλλον του στην ομάδα είναι αβέβαιο, αφού ακόμη δεν έχει δεχθεί να επεκτείνει το υπάρχον συμβόλαιό του.

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός δεσμεύεται από τους Βαυαρούς μέχρι το 2026, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν δείχνει θετικός να υπογράψει πρόωρη ανανέωση, και τόνισε πως ένα τέτοιο deal μοιάζει για την ώρα μακρινό.

«Δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω στους θαυμαστές ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Δεν θα υπάρξουν νέα στο άμεσο μέλλον. Όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν αυτή τη μεγάλη απόφαση πρέπει να είναι κατάλληλες για μένα», τόνισε αναλυτικά, ενώ στη συνέχεια έβαλε... φωτιά στα μεταγραφικά σενάρια:

«Η Μπαρτσελόνα ήταν το σημείο αναφοράς μου, η αγαπημένη μου ομάδα. Είχα μια φανέλα του Μέσι. Η μεσαία γραμμή με Τσάβι, Ινιέστα και Μπουσκέτς με γοήτευσε. Μπορούσα να παρακολουθώ τα παιχνίδια τους ξανά και ξανά. Στο πίσω μέρος της φανέλας μου, όταν ήμουν παιδί, σχεδόν πάντα εμφανιζόταν ο Μέσι», ανέφερε για την αγάπη του στην Μπαρτσελόνα, και μένει να φανεί αν υπάρχει περίπτωση αυτή να γίνει και κάτι παραπάνω από φιλολογική...

