Σύνθημα νίκης από πλευράς Ρουί Βιτόρια ενόψει του ματς με την Ντινάμο Μινσκ για το Conference League, αλλά και επιβράβευσης των παικτών του Παναθηναϊκού, για όσα έχουν πετύχει έως τώρα. Ο Πορτογάλος προπονητής μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για την αυριανή (19/12) αναμέτρηση των «πράσινων» με την ομάδα της Λευκορωσίας.

Εκεί όπου έδωσε το στίγμα του τόσο για την φιλοσοφία που τον διέπει όσο και για το παιχνίδι του ΟΑΚΑ, ενώ δεν παρέλειψε να μοιράσει συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του και να δηλώσει ικανοποιημένος από όσα έχει συναντήσει στον Παναθηναϊκό…

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βιτόρια:

Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σας το σενάριο των όσο το δυνατόν περισσότερων γκολ μπορεί να πετύχει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Ντινάμο Μινσκ, με βάση και το ενδεχόμενο ότι μπορεί μετά να έρθει η Τσέλσι ή η Μπέτις ή συγκεντρώνεται μόνο στη νίκη;

«Εμείς οι προπονητές οφείλουμε να τα σκεφτούμε όλα αυτά, ωστόσο όταν καταλαγιάζουν οι σκέψεις αυτές, το συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι θα γίνει στα υπόλοιπα παιχνίδια. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλά, μιας και μιλάμε για μια νέα διαδικασία, στα άλλα ματς. Οπότε από την δική μας πλευρά, αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να δείξουμε ότι η ομάδα έχει συνέχεια, βρίσκεται σε καλό μομέντουμ. Κερδίζοντας όσο πιο εμφατικά γίνεται, γιατί αυτός είναι ο στόχος και η νοοτροπία μας. Αλλά και για τον κόσμο που θα έρθει στο γήπεδο. Ελπίζουμε ότι αυτό που θα κάνουμε θα είναι επαρκές για να μας δώσει την καλύτερη δυνατή κλήρωση, Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, δεν μπορεί να ξέρεις αν θα βγεις 11ος ή 12ος είναι καλύτερο ή όχι. Και για να μην αφήσουμε κάποια αμφιβολία, ο στόχος μας είναι μόνο ο αυριανός αγώνας, δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο αυτή την στιγμή. Να κερδίσουμε, να σιγουρέψουμε ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ μεγάλες ομάδες, έχουμε υψηλούς στόχους, το ξέρουμε αλλά ακόμα δεν είναι η ώρα να μας απασχολήσει αυτό».

Πλέον είστε δέκα παιχνίδια στην ομάδα, ο Παναθηναϊκός έχει οκτώ νίκες παίζει καλό ποδόσφαιρο, δημιουργεί ευκαιρίες και η αισιοδοξία έχει επιστρέψει στον κόσμο. Το είχατε αυτό στο μυαλό σας, είναι σημαντικό;

«Πίστευα ότι θα έχουμε επιτυχία, γιατί πρώτα εμπιστεύομαι τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Πίστευα στο δυναμικό της ομάδας και τους παίκτες, περνώντας οι μέρες άρχισα να λατρεύω τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ και προσπαθούν να κάνουν την δουλειά μας ευκολότερη. Η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, το είπα πρώτος, υπάρχει ακόμα πάρα πολύ δουλειά που μπορούμε να κάνουμε στις περιορισμένες προπονήσεις. Ο τρόπος της δουλειάς μας επίσης, οι παίκτες βγάζουν μια νοοτροπία νικητή και ένα μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι αναγνωρίζω πως η ομάδα είναι σε καλό μομέντουμ, αλλά ξέρω ότι θα έρθουν και δύσκολες στιγμές. Για αυτό και αυτό που θέλω να αναδείξω είναι το πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχουν πετύχει οι ποδοσφαιριστές μου. Δεν είναι καθόλου εύκολη η περίοδος αυτή με τα επτά σερί παιχνίδια, με τα ταξίδια, οπότε αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσω συγχαρητήρια. Κάποιοι μπορεί να το θεωρούν εύκολο να νικάμε αλλά δεν είναι. Το λέω γιατί κάποιοι από εσάς ακολούθησαν την αποστολή στην Αγγλία και το είδατε. Είναι πιο δύσκολο να πιάσουν τα στάνταρ τους μέσα από τέτοια συνθήκες».

Τι πρέπει να περιμένουμε από την Ντινάμο Μινσκ, με βάση όσα έχετε δει;

«Είναι μια ομάδα με ποιότητα που έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Όπως την έχουμε αναλύσει, έχουμε μια αρκετά σαφή εικόνα, έχει μια αρκετά καλή οργάνωση στο αμυντικό της κομμάτι. Έρχεται από μια χώρα με πάθος και διάθεση για τρέξιμο, με ένταση, να παλέψει για κάθε μπάλα. Μπροστά έχει τρεις παίκτες αρκετά γρήγορους, αλλά και έναν τερματοφύλακα που συμμετέχει αρκετά ενεργά στο παιχνίδι. Τα πάντα περνάνε από το δικό μας παιχνίδια, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι για να διαλέξουμε τους χώρους που θα δημιουργήσουμε ρήγματα, να εξουδετερώσουμε τα όπλα τους και τότε θα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε τον αγώνα. Θεωρώ ότι η ομάδα θα ανταποκριθεί πολύ καλά κα θα μπορέσει να πάρει τη νίκη που όλοι θέλουμε».

Δηλώσταε πριν απόλυτα ικανοποιημένος στον Πνααθηναϊκό. Ο πάγκος της ομάδας πάντως μοιάζει να είναι «ηλεκτρικός». Τελευταία φορά που έμεινε προπονητής για 4 χρόνια ήταν το '70 με τον Φέρεντς Πούσκας. Έχετε στόχο να χτίσετε κάτι καλό και να σπάσετε το ρεκόρ που υπάρχει;

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πάντα θέλω να κοιτάω όχι τόσο μακροπρόθεσμα, αλλά τον επόμενο αγώνα. Εκεί είναι η συγκέντρωση μου. Αυτό με έχει κάνει να είμαι τέσσερα χρόνια στην Γκιμαράες, τέσσερα στην Μπενφίκα και άλλα δύο χρόνια στην Σαουδική Αραβία, το μυστικό είναι αυτό. Να κοιτάς τον επόμενο αγώνα, τον επόμενο τελικό, πάντα το θεωρώ τελικό. Έχω έναν συγκεκριμένο δρόμο, είναι ξεκάθαροι που και πως θέλω να πάω εκεί, οπότε μένει να πείσω όλους να με ακολουθήσουν σε αυτό τον δρόμο. Με πολύ πίστη σε αυτό που κάνουμε. Αν πάνε καλά, όπως τώρα, έχει καλώς. Αυτή την στιγμή περνάω πολύ καλά εδώ, μου αρέσει πολύ, λατρεύω να είμαι σε αυτό τον σύλλογο, τους παίκτες και όσους είναι μέρος του. Είναι μια πολύ ισχυρή βάση για να πετύχεις πράγματα αυτό και νιώθω όλο και περισσότερο ότι είμαστε ένα. Η σύνδεσή μας γίνεται όλο και δυνατότερη, όσο περνάει ο καιρός. Μια από τις φορές που τα μαθηματικά δεν μπορούν αν εξηγήσουν τα πράγματα είναι στο ποδόσφαιρο. Μια ομάδα μπορεί να κερδίσει 11 παίκτες. Όταν την κάνεις να σκέφτεται ως ένα».

Το παιχνίδι με την Ντινάμο Μινσκ είπατε ότι θα κριθεί από την απόδοση του Παναθηναϊκού. Πως σκοπεύετε να ικανοποιήσετε τον κόσμο και τι μήνυμα θέλετε να του στείλετε;

«Είναι πολύ απλά τα πράγματα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλοί από τους φιλάθλους μας ζουν μια απλή ζωή και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής τους. Ξέρουμε ότι πολλοί κάνουν θυσίες για να έρθουν κοντά μας και το ξέρω αυτό. Προσπαθώ να το αναδείξω, το σκέφτομαι αρκετά συχνά, ο καθένας κουβαλάει τα δικά του προβλήματα στην ζωή και εγώ πέρασα από αυτή την διαδικασία. Το έχω σαν βίωμα. Για αυτό έχουμε την υποχρέωση να εκπροσωπήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε να τον σύλλογο, να μπούμε με την σωστή νοοτροπία και να αποζημιώσουμε τον κόσμο που έρχεται να μας δει. Δεν θα πω γιατί έκανες μια λάθος πάσα, αλλά κάτι που δεν είναι διαπραγματεύσιμο είναι ο χαρακτήρας και η διάθεση να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Είμαστε εμείς που πετάμε την μπάλα στην εξέδρα για να το ευχαριστήσουμε και είναι μετά ο κόσμος που την πετάει στο γήπεδο για να μας σπρώξει στην νίκη. Αυτή η αμφίδρομη σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική και προσπαθούμε αν την χρίσουμε για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή είναι η φιλοσοφία ζωής μου, να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές, να παίζουμε με πάθος και να μην περιμένουμε να πέσουν τα πράγματα από τον ουρανό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.