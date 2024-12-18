bwin - ΚΑΕ Ολυμπιακός: Μαζί στο παρκέ με παιδιά & ενήλικες από τρία ιδρύματα!

Η bwin και η ΚΑΕ Ολυμπιακός αγκάλιασαν στο ΣΕΦ τα παιδιά και τους ενήλικες τριών φιλανθρωπικών οργανώσεων, κάνοντας τους τα Χριστούγεννα πιο ζεστά. Το κοινό τους όραμα για έμπρακτη υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων αποτυπώθηκε και στο… παρκέ σε μια συγκινητική συνάντηση.

Άλλωστε, το βραβευμένο brand παραμένει δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, με μικρές και μεγάλες πράξεις αγάπης. Τα Χριστούγεννα επιφύλασσαν μια τεράστια έκπληξη για τους ωφελούμενους της Στέγης Αριάδνη – Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, Χατζηπατέρειο Ίδρυμα και Μαζί για το Παιδί – Κέντρο Ειδικών Ατόμων η Χαρά.

Οι «Ερυθρόλευκοι» άφησαν για λίγο στην άκρη το απαιτητικό πρόγραμμα ενόψει EuroLeague και είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν με τους ωφελούμενους, να μιλήσουν και να φωτογραφηθούν! Ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος, τα χαμόγελα περίσσευαν και τα παιδιά θα θυμούνται για καιρό αυτή την υπέροχη συνάντηση. Οι παίκτες του Ολυμπιακού γι’ ακόμα μια φορά άνοιξαν την αγκαλιά τους χαρίζοντας χαρά και δύναμη στα παιδιά και τους ενήλικες των τριών οργανώσεων που ανυπομονούσαν για το μοναδικό αυτό ραντεβού.

Μια αξέχαστη επίσκεψη για τους ωφελούμενους, που διασκέδασαν μαζί με τους αγαπημένους τους αθλητές παίρνοντας παράλληλα και αυτόγραφα. Το χαμόγελο των ανθρώπων είναι από μόνο του τεράστιο κίνητρο, ώστε η bwin, να συνεχίσει με την ίδια ενέργεια, την ίδια αγάπη στην την υλοποίηση κι άλλων δράσεων.

Η bwin εδώ και χρόνια, έχει «χτίσει» μια δυνατή σχέση με τις παραπάνω οργανώσεις. Στέκεται στο πλευρό τους και προσπαθεί μέσα από διάφορες ενέργειες, αλλά και με διάφορες δράσεις να βελτιώσει την καθημερινότητά τους.

Η bwin αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός τα τελευταία επτά χρόνια. Μία σχέση σταθερή, που «ξέφυγε» από τα όρια του παρκέ κι έκανε τη συνεργασία ακόμα πιο ωραία. Το βραβευμένο στοιχηματικό brand και οι «Ερυθρόλευκοι» συνεργάζονται σε διάφορα κοινωνικά projects και η κοινή τους δράση έχει βοηθήσει ανθρώπου που είχαν ανάγκη. Η χριστουγεννιάτικη πρωτοβουλία για την επίσκεψη παιδιών των τριών οργανώσεων στο ΣΕΦ αποτυπώνει το κοινωνικό πρόσωπο των δύο μεγάλων brand.

