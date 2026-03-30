Μουρίνιο: «Η Πορτογαλία χωρίς Ρονάλντο είναι μια απλή ομάδα»

Στο στόχαστρο του Ζοσέ Μουρίνιο μπήκε η εθνική Πορτογαλίας μετά τη «λευκή» ισοπαλία με το Μεξικό, με τον έμπειρο τεχνικό να στέκεται στην εικόνα της ομάδας χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η Πορτογαλία έδειξε να έχει τον έλεγχο σε διαστήματα του αγώνα, ωστόσο δεν κατάφερε να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με περιορισμένη επιθετική απειλή.

Ο Μουρίνιο δεν δίστασε να εκφραστεί με τον γνωστό του τρόπο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αν βγάλεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο από την εξίσωση, η Πορτογαλία μοιάζει με οποιαδήποτε απλή ομάδα».

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, πρόσθεσε: «Μας λένε συνεχώς να μην τον καλούμε. Δεν έπαιξε σήμερα και είδατε το αποτέλεσμα. Καμία απειλή, κανένας φόβος για τον αντίπαλο».

Και κατέληξε με μία φράση που αποτυπώνει την επιρροή του Πορτογάλου σταρ: «Όταν ο Ρονάλντο είναι στο γήπεδο, ο αντίπαλος το σκέφτεται δύο φορές. Χωρίς αυτόν, δεν το σκέφτεται καθόλου».

Πάντως, η εικόνα της ομάδας επηρεάστηκε και από σημαντικές απουσίες, καθώς παίκτες όπως οι Μπερνάρντο Σίλβα, Ραφαέλ Λεάο και Ρούμπεν Ντίας δεν αγωνίστηκαν, ενώ έγινε και εκτεταμένο rotation.

