Μίλαν: Μαγική ανατροπή από το πουθενά με γκολ στο 92' και το 95

Η Πάρμα δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που της συνέβη. Και ενδεχομένως ούτε στη Μίλαν να μπορούσαν να πιστέψουν πώς κατάφεραν να πάρουν αυτό το παιχνίδι (3-2) που έδειχνε εντελώς χαμένο.



Κι όμως, τελικά αποδείχθηκε γιατί οι φιλοξενούμενοι στο Μιλάνο αγκομαχούν για να επιβιώσουν στη Serie A και γιατί ο Κονσεϊσάο έχει καταφέρει να δώσει μια πολύ διαφορετική νοοτροπία στους «ροσονέρι», ώστε να παλεύουν μέχρι το φινάλε.

Η Μίλαν ήταν προβληματική και ο Πορτογάλος κόουτς το αντιλήφθηκε αυτό, με αποτέλεσμα να δράσει άμεσα. Έκανε διπλή αλλαγή στην ανάπαυλα, βγάζοντας από το παιχνίδι τουςκαικαι αποφασίζοντας πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ν' αντικαταστήσει και τονμε τον Τάμι Έιμπραχαμ.Οι «» είχαν προηγηθεί με το ωραίο αριστερό τελείωμα τουστο 24ο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο, ένα λάθος του πορτιέρε, Σουζούκι, με το σπρώξιμο στον, επέτρεψε στους Μιλανέζους να βρεθούν στην άσπρη βούλα. Από εκεί οισοφάρισε σε 1-1 στο 38ο λεπτό και η εξέλιξη αυτή έδωσε ακόμα περισσότερο ρυθμό στην ήδη τρομερά ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.Η Μίλαν ζήτησε και νέο πέναλτι στον Μοράτα στην έναρξη του δεύτερου μέρους, η φάση εξετάστηκε και από τονγια να δει αν υπήρχε και οφσάιντ, με το παιχνίδι εν τέλει να συνεχίζεται κανονικά και την Πάρμα να μην μπαίνει σε μπελάδες.Όταν οαπό «ριμπάουντ» στο 80’ κατάφερε κι έβαλε ξανά μπροστά την Πάρμα σε πανέμορφο ξεδίπλωμα της ομάδας του και «χτύπημα» στα αμυντικά κενά των γηπεδούχων, οι περισσότεροι πίστεψαν στο τρομερό «διπλό» για το σύνολο του Πέκια. Κι όμως, η Μίλαν έβγαλεΣτο 88’ το γκολ του Πάβλοβιτς με κεφαλιά δεν μετρά για οφσάιντ, στο 92’ η κάθετη του Μούσα στονκαταλήγει σε γκολ από τον Ολλανδό χαφ που βρήκε… διάδρομο για να κινηθεί, ενώ, στο 95’ ομε το γόνατο από κεφαλιά του Πάβλοβιτς έγραψε το τελικόκαι ολοκλήρωσε τηΤορίνο-Κάλιαρι(6'/61' Άνταμς)Κόμο-Αταλάντα 1-2(30' Παζ - 56', 70' Ρετέγκι)Νάπολι-Γιουβέντους 2-1(57' Ανγκισά, 69' πέν. Λουκάκου - 43' Κολό Μουανί)Έμπολι-Μπολόνια 1-1(24' Κολόμπο - 44' Ντομίνγκες)Μίλαν-Πάρμα(38’ Πούλισικ, 90’+2’ Ρέιντερς, 90’+5’ Τσικουέζε – 24’ Καντσελιέρι, 80’ Ντελπράτο)Ουντινέζε-Ρόμα (16:00)Λέτσε-Ίντερ (19:00)Λάτσιο-Φιορεντίνα (21:45)Βενέτσια-Βερόνα (19:30)Τζένοα-Μόντσα (21:45)Πάρμα-Λέτσε (21.45)Μόντσα-Βερόνα (16.00)Ουντινέζε-Βενέτζια (16.00)Αταλάντα-Τορίνο (19.00)Μπολόνια-Κόμο (21.45)Γιουβέντους-Έμπολι (13.30)Φιορεντίνα-Τζένοα (16.00)Μίλαν-Ίντερ (19.00)Ρόμα-Νάπολι (21.45)Κάλιαρι-Λάτσιο (21.45)

