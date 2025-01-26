Μεϊτέ: «Ο κόσμος θα πρέπει να περιμένει έναν νέο Μεϊτέ, μία καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου»

Στη μεσαία του γραμμή ενισχύθηκε ο ΠΑΟΚ με την απόκτηση του Σουαλιό Μεϊτέ με δανεισμό από την Μπενφίκα.



Ο Γάλλο ήταν διακαής πόθος του Ραζβάν Λουτσέσκου το καλοκαίρι και πλέον ο Ρουμάνος θα τον έχει ξανά στη διάθεση του.



Ο Μεϊτέ μίλησε στο κανάλι της ομάδας και αναφέρθηκε στο τι θα πρέπει να περιμένουν οι οπαδοί από εκείνον, ενώ αποκάλυψε και στον λόγο που αποφάσισε να υπογράψει στον ΠΑΟΚ.



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σουαλιό Μεϊτέ:

Πώς νιώθεις που γύρισες;

«Νιώθω υπέροχα όπως είπα, είμαι χαρούμενος που γύρισα, έχουμε μπροστά μας πολλά σημαντικά παιχνίδια, τίποτα δεν τελείωσε θυμάστε όλοι τι πετύχαμε πέρσι. Όμως δεν πρέπει να μένουν στο παρελθόν, αλλά πρέπει να κοιτάμε το παρόν, να κάνουμε τη δουλειά μας και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται».



Τι σε έκανε να γυρίσεις στον ΠΑΟΚ;

«Είναι απλό, ο ΠΑΟΚ! Ο ΠΑΟΚ γενικά. Ο κόσμος, η ομάδα, η πόλη, η οικογένεια μου ήταν χαρούμενη όταν τους είπα πως γυρίζω στον ΠΑΟΚ. Έλαβα πολλά μηνύματα από συμπαίκτες μου και φιλάθλους. Σκέφτηκα όσα πέτυχα πέρυσι εδώ, ήμουν πραγματικά χαρούμενος και είχα ειρήνη μέσα μου και μπορούσα να παίξω ποδόσφαιρο όπως μου αρέσει».



Τι να περιμένουμε από σένα φέτος;

«Έναν νέο Σουαλιό Μεϊτέ. Ελπίζω μια καλύτερη εκδοχή μου, διότι δούλεψα πολύ αυτούς τους μήνες και θέλω να δώσω τα πάντα για να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Έχουμε καλή ομάδα και μας λείπουν απλά κάποιες λεπτομέρειες και πιστεύω πως μπορούμε να πετύχουμε πράγματα και φέτος».

