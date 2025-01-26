Κάναντι στο «paopantou»: Θα ξεκινούσα με Αράο, Τετέ και Πελίστρι, να προσέξει ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έρχονται αντιμέτωποι στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 20η αγωνιστική της Stoiximan SuperLeague απόψε στις 20:30. Οι "πράσινοι" θα επιδιώξουν να ψαλιδίσουν κι άλλο τη διαφορά απο την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο αγώνας βέβαια επισκιάζεται απο τον θάνατο του "Στρατηγού" του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίμη Δομάζου.
Με αφορμή το ντέρμπι των αιωνίων, ο πρώην τεχνικός του Ατρομήτου Νταμίρ Κάναντι, μίλησε αποκλειστικά στο Paopantou.gr και τον Σωτήρη Σουχλέρη. O έμπειρος προπονητής ανέλυσε κάθε λεπτομέρεια των δυο ομάδων, κατέβασε την δική του ενδεκάδα και σχολίασε την μεταγραφή του Σφιντέρσκι στο "τριφύλλι".
