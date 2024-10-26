Λογαριασμός
Μια νέα δυναστεία προ των πυλών της EuroLeague

Project με ορίζοντα την αναβάθμιση του ευρωπαϊκού μπάσκετ παρουσιάζει η ομάδα από το Ντουμπάι, η οποία έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν.  

Το Ντουμπάι έχει μπει για τα καλά στον κόσμο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αφού έχει ενταχθεί στην Αδριατική Λίγκα, όπου τα πάει περίφημα με ένα πρότζεκτ που δείχνει ότι θα είναι άκρως επιτυχημένο και πρόκειται να αλλάξει την ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η είσοδος αυτή διχάζει τις γνώμες, καθώς για πολλούς θα δωσει νέο αέρα ανανέωσης, αλλά για αλλους θα είναι η καταστροφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. 

Στόχος της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε πρώτη φάση, είναι να εδραιωθεί στην Αδριατική Λίγκα, όπου έχει ως φιλοδοξία να μπει ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν, και να διεκδικήσει όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια μπορεί.

Πηγή: skai.gr

