Μια νέα δυναστεία προ των πυλών της EuroLeague

Το Ντουμπάι έχει μπει για τα καλά στον κόσμο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αφού έχει ενταχθεί στην Αδριατική Λίγκα, όπου τα πάει περίφημα με ένα πρότζεκτ που δείχνει ότι θα είναι άκρως επιτυχημένο και πρόκειται να αλλάξει την ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η είσοδος αυτή διχάζει τις γνώμες, καθώς για πολλούς θα δωσει νέο αέρα ανανέωσης, αλλά για αλλους θα είναι η καταστροφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στόχος της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε πρώτη φάση, είναι να εδραιωθεί στην Αδριατική Λίγκα, όπου έχει ως φιλοδοξία να μπει ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν, και να διεκδικήσει όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια μπορεί.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.