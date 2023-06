Ανατροπή δεδομένων; «Ο Μέσι αποφάσισε να πάει στην Ίντερ Μαϊάμι»

Ανατροπή δεδομένων για τον Λιονέλ Μέσι! Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο pulga πήρε την οριστική του απόφαση για το μέλλον του.



Ο Αργεντινός σούπερ σταρ διάλεξε τελικά την Ίντερ Μαϊάμι για να συνεχίζει την καριέρα του, αφού όλα δείχνουν πως δεν μπορεί να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα.

Από την άλλη, οι «μπλαουγκράνα» κάνουν τα αδύνατα δυνατά όλο αυτό το διάστημα, κατάφεραν να πάρουν το πράσινο φως από τη La Liga, κατέθεσαν στον Μέσι επίσημη πρόταση, αλλά το θέμα είναι πιο περίπλοκο από ότι φαίνεται.



Μάλιστα, ήδη ο 35χρονος ενημέρωσε την Μπαρτσελόνα πως δεν θα επιστρέψει και θα προτιμήσει να αγωνιστεί στο MLS.

🚨 BREAKING: Messi has informed Barcelona he is NOT returning. He’s going to join Inter Miami. @MigRico #Transfers 🇦🇷💥💥 pic.twitter.com/5ZJLqnFmmE