Μέσι και Σουάρες ίδρυσαν τη δική τους ομάδα και θα παίζει στην Ουρουγουάη

Μέσω social media, γνωστοποιήθηκε η ίδρυση της Deportivo LSM!

Πρόκειται για τη νέα ομάδα που θ' ανήκει στους Λουίς Σουάρες και Λιονέλ Μέσι και θα βρίσκεται τόσο στην 4η κατηγορία - ως επαγγελματική ομάδα - της Ουρουγουάης, ενώ, θα υπάρχει και ακαδημία που θα φροντίζει για τη βελτίωση και την εξέλιξη των παιδιών μέσα απ' όσα μπορεί να τους προσφέρει το άθλημα!

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό ήταν σκέψη και πρωτοβουλία του 38χρονου επιθετικού και ο Λίο τον ακολούθησε τυφλά για να τον βοηθήσει να εκπληρώσει το μεγάλο του όνειρο!

«Έχουμε το ίδιο όραμα για το ποδόσφαιρο και ο Λιονέλ θα βοηθήσει με τις εμπειρίες και τις αρχές του, έπειτα από τη μαγική πορεία που έχει καταγράψει στα γήπεδα όλου του κόσμου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Λουίς Σουάρες στην παρουσίαση του πρότζεκτ!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.