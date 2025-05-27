Βόμβα: «Ο Ιντσάγκι άναψε το πράσινο φως για να πάει στην Αλ Χιλάλ»

Ταράζει τα νερά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δημοσίευμα. Όπως αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρι, ο Σιμόνε Ιντσάγκι άναψε το πράσινο φως ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Αλ Χιλάλ μετά τον τελικό του Champions League.

Ο Ιταλός τεχνικός φαίνεται πως έχει δελεαστεί με τα μυθικά νούμερα που του προσφέρουν οι Σαουδάραβες. Η Αλ Χιλάλ δίνει διετές συμβόλαιο στον Ιντσάγκι, το οποίο θα φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ, δηλαδή 25 ετησίως. Υπογραφές δεν έχουν πέσει αυτή τη στιγμή, αλλά όλα δείχνουν πως το όλο ζήτημα προχωρά με γοργούς ρυθμούς.

Η Αλ Χιλάλ ενθαρρύνθηκε επίσης από την οικογένεια του Ιντσάγκι, η οποία πήγε στο Ριάντ τις προηγούμενες εβδομάδες για να επισκεφθεί την ομάδα, την κατοικία και τα σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά της οικογένειας Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, με την οποία η οικογένεια του προπονητή διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις.

