Ένας συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι για την Εθνική Ελλάδος, καθώς η ΕΠΟ κινεί τις διαδικασίες έτσι ώστε ο Νόα Άλεν Τζέιμς να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής με τα γαλανόλευκα.

Πρόκειται για 20χρονο αριστερό μπακ, έχει ελληνικές ρίζες και είναι κάτοχος του ελληνικού διαβατηρίου από το 2022, με την ελληνική ομοσπονδία να δρομολογεί τις εξελίξεις ώστε να αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής με την Εθνική Ελπίδων.

Ο Νόα Άλεν έχει αγωνιστεί σε 62 ματς με την Ίντερ Μαϊάμι, έπαιξε βασικός και στο τελευταίο ματς της ομάδας στο Κάνσας και αποτελεί εισήγηση του προπονητής της Εθνικής Κ-21, Γιάννη Ταουσιάνη.

Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να φορέσει το εθνόσημο στον Δημήτρη Παπαδόπουλο, τεχνικό διευθυντή της Εθνικής Ελπίδων.

Το μόνο που απομένει είναι είναι η έγκριση της αλλαγής εθνικής ομάδας από τη FIFA, καθώς ο Νόα Άλεν έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με την Κ-20 των ΗΠΑ (5 συμ/1 γκολ).

