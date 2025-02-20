Νοκ άουτ για τον αγώνα της Παρασκευής με την Τσεχία στο Παρντούμπιτσε (19:00) για την προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ τέθηκε ο Κώστας Παπανικολάου.

Ο αρχηγός της ομάδας δεν ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρεί και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή. Εκτός για λόγους τακτικής έμειναν ακόμα οι Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης και Όμηρος Νετζήπογλου.

Η αποστολή αποτελείται από τους: Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Γιώργο Παπαγιάννη, Ιωάννη Παπαπέτρου, Ντίνο Μήτογλου, Δημήτρη Μωραΐτη, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Δημήτρη Κατσίβελη, Βασίλη Τολιόπουλο, Νίκο Χουγκάζ, Βαγγέλη Ζούγρη, Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Νεοκλή Αβδάλα.

Υπενθυμίζεται πως η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει τη Δευτέρα στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας την Ολλανδία (21:30). Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θέλει μία νίκη στα δύο τελευταία ματς για να προκριθεί, εκτός κι αν η Ολλανδία ηττηθεί στη Χάγη την Παρασκευή από τη Μεγάλη Βρετανία, οπότε προκρίνεται και χωρίς νίκη.

