Η Αργεντινή επικράτησε με το εμφατικό 6-0 της Βολιβίας, με τον Λιονέλ Μέσι να πετυχαίνει χατ-τρικ!

Ο Goat μίλησε μετά το παιχνίδι, αναφέρθηκε στο μέλλον του, ενώ σημείωσε πως συγκινείται όταν ακούει τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του.

«Είναι πολύ ωραίο να παίζεις εδώ και να νιώθεις την στοργή των οπαδών της Αργεντινής. Συγκινούμαι όταν ακούω να φωνάζουν το όνομά μου.

Όλοι απολαμβάνουμε αυτή τη σύνδεση που έχουμε με τους οπαδούς και μας αρέσει να παίζουμε στο σπίτι. Είναι απόλαυση να είμαι παρών και εκτιμώ αυτή τη στιγμή.

Το να περιστοιχίζομαι από νεαρούς συμπαίκτες, δεδομένης της ηλικίας μου, με κάνει να νιώθω σαν παιδί ξανά. Τσακώνω τον εαυτό μου να κάνει ανόητα πράγματα επειδή αισθάνομαι πολύ άνετα.

Για όσο έχω αυτό το συναίσθημα και μπορώ να συνεχίσω να προσφέρω, σχεδιάζω να είμαι εδώ και να απολαμβάνω την παρουσία μου στην εθνική ομάδα».

Για το αν θα βοηθήσει την ομάδα του στο Μουντιάλ του 2026 είπε:

«Δεν όρισα κάποια ημερομηνία όσον αφορά στο μέλλον μου. Απλά απολαμβάνω όλο αυτό. Τώρα είμαι πιο ευσυγκίνητος από ποτέ και παίρνω όλη την αγάπη από τον κόσμο επειδή ξέρω ότι μπορεί αυτά τα παιχνίδια να είναι τα τελευταία μου».

