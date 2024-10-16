Ο Εργκίν Αταμάν και ο Κώστας Σλούκας προκάλεσαν το σύλλογο της Βοστόνης για ένα παιχνίδι που θα έμενε στην ιστορία και από το οποίο θ’ αναδεικνυόταν ο υπερπρωταθλητής Ευρώπης. Ωστόσο, το έμμεσο αίτημα του Παναθηναϊκού AKTOR φαίνεται ότι πέφτει στο κενό…

Ο Τζέισον Τέιτουμ τοποθετήθηκε επ’ αυτού στο περιθώριο της επίσκεψης των Σέλτικς στο Τορόντο για το ματς με τους Ράπτορς και απάντησε χαρακτηριστικά:

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για υποθέσεις. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Έχει πλάνα να το συζητάμε και να λέμε για το πόσο ανταγωνιστικό θα ήταν, αλλά αμφιβάλλω αν μπορεί να διεξαχθεί ένα τέτοιο παιχνίδι» είπε.

