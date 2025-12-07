Όλα τα είχαν στη Λίβερπουλ, αυτό τους έλειπε! Μετά τη νέα σοκαριστική γκέλα απέναντι στη Λιντς, ο Μοχάμεντ Σαλάχ εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για το γεγονός ότι έμεινε στον πάγκο για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι - αυτήν τη φορά χωρίς να πάρει λεπτό συμμετοχής.

Ο Αιγύπτιος σταρ άφησε αιχμές τόσο για το κλαμπ όσο και για τον Άρνε Σλοτ, δηλώνοντας πως δεν καταλαβαίνει τον λόγο που δεν αγωνίζεται βασικός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μου φαίνεται πως ο σύλλογος με έχει πετάξει στα δύσκολα. Έτσι αισθάνομαι. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος ήθελε να ρίξει όλη την ευθύνη πάνω μου. Το καλοκαίρι πήρα πολλές υποσχέσεις και μέχρι τώρα είμαι τρεις αγώνες στον πάγκο, οπότε δεν μπορώ να πω ότι κράτησαν τις υποσχέσεις τους.

Είχα πει πολλές φορές ότι είχα καλή σχέση με τον προπονητή και ξαφνικά δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι όπως το βλέπω εγώ, φαίνεται πως κάποιος δεν με θέλει στον σύλλογο.

Αυτόν τον σύλλογο τον στηρίζω πάντα. Τα παιδιά μου θα τον στηρίζουν πάντα. Τον αγαπώ τόσο πολύ, θα τον αγαπώ για πάντα. Χθες πήρα τη μητέρα μου τηλέφωνο - εσείς δεν ξέρατε αν θα ξεκινούσα ή όχι, αλλά εγώ το ήξερα. Της είπα: ''Έλα στο παιχνίδι με την Μπράιτον το Σάββατο''. Δεν ξέρω αν θα παίξω ή όχι, αλλά θα το απολαύσω.

Στο μυαλό μου πάω να απολαύσω αυτό το παιχνίδι γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί. Θα είμαι στο Άνφιλντ για να πω αντίο στους οπαδούς και μετά θα πάω στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής».

– I can't believe it, I'm very disappointed. I've done so much for this club, everyone can see that over the years, especially last season. To be on the bench, I don't know why. I feel like the club is throwing me under the bus. That's how I feel.… pic.twitter.com/U0mXNBSpLn — Samuel (@SamueILFC) December 6, 2025

