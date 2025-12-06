Γιαννακόπουλος: «Να χάνεις και να έχεις όλη τη στήριξη του κόσμου, ενώ ο αντίπαλός σου απολαμβάνει κρατική υποστήριξη»

Θέση αναφορικά με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών πήρε ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.



Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» με Instagram Story, αναφέρθηκε στην «κρατική υποστήριξη» και «φωτογράφισε» τον Ολυμπιακό, λόγω όσων συμβαίνουν στο ΣΕΦ, ενώ «απάντησε» στη χθεσινή ανακοίνωση των της πειραιώτικης ΚΑΕ.

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Κάτι τέτοιες ώρες είναι που, όσο και αν έχεις κουραστεί να ασχολείσαι με τον αθλητισμό, σου δίνουν δύναμη και θέληση να συνεχίσεις.Να χάνεις και να έχεις όλη την στήριξη του κόσμου, την ώρα που ο αντίπαλός σου για πολλοστή φορά απολαμβάνει κρατική υποστήριξη για να μην χάσει και ο κόσμος του να τoυς βρίζει. Όταν είναι όλοι απέναντι, κάτι με εξιτάρει εμένα…».

