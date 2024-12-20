Μεντιλίμπαρ: «Το επίπεδο έχει ανέβει, δεν υπάρχουν ομάδες με κακούς παίκτες - Όλοι πολεμούν με τους γείτονές τους...»

Λίγες ημέρες μετά την απροσδόκητη γκέλα με την Athens Kallithea, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λαμία θέλοντας να αποχαιρετήσει με νίκη το 2024.

Ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε δηλώσεις στην Cosmote TV και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αντίδραση που περιμένει από την ομάδα του, το επίπεδο στη Stoiximan Super League αλλά και τι θα ήθελε για το νέο έτος.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την αντίδραση που θέλει να δει από την ομάδα του:

«Σίγουρα ήταν ένα κακό αποτέλεσμα και στο ποδόσφαιρο μετράνε τα αποτελέσματα. Εγώ, ωστόσο, σαν προπονητής πρέπει να αναλύσω περισσότερα πράγματα. Ξαναβλέπω το παιχνίδι για να αναλύσω γιατί χάσαμε βαθμούς. Δεν κερδίσαμε την τελευταία ομάδα του βαθμολογικού πίνακα και αυτό είναι πολύ άσχημο, αλλά τα παιχνίδια δεν είναι μια φάση. Υπάρχουν κι άλλα πράγματα.

Προσπαθήσαμε πολύ, επιμείναμε πολύ, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες και σε ακόμα ένα ματς απειληθήκαμε ελάχιστα. Είναι και αυτά σημαντικά. Σίγουρα πρέπει να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Σίγουρα χρειαζόμαστε τους βαθμούς και την αυτοπεποίθηση που σου δίνουν οι νίκες. Όμως είναι σημαντικό να επιμένεις και να δημιουργείς όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες μπορείς και παράλληλα να μην σε απειλεί καθόλου ο αντίπαλος».

Για το ποια είναι η λύση ώστε ο Ολυμπιακός να μην δυσκολεύεται σε τέτοιου είδους ματς:

«Σίγουρα τα παιχνίδια αυτά είναι πιο δύσκολα για μας. Στο τελευταίο παιχνίδι, για παράδειγμα, αν είχε μπει ένα γκολ νωρίς μάλλον θα άλλαζε η μορφή του αγώνα. Αν ήμασταν πιο αποτελεσματικοί στις τόσες ευκαιρίες που δημιουργήσαμε τότε ίσως τα επόμενα γκολ να έρχονταν πιο εύκολα και να μιλούσαμε για ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα.

Δυστυχώς δεν ήμασταν εύστοχοι. Επίσης, έχει να κάνει και με τον τρόπο που παίζει ο αντίπαλος, αλλά και με την ποιότητα του αντιπάλου. Το επίπεδο έχει ανέβει. Δεν υπάρχουν ομάδες που έχουν κακούς παίκτες. Η ποιότητα είναι καλύτερη. Όλοι αναλύουν και γνωρίζουν και εμάς καλύτερα. Σε όλο το πρωτάθλημα οι διαφορές είναι πιο ισορροπημένες και δεν υπάρχουν εύκολα ματς. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και πρέπει όταν είσαι καλύτερος να σκοράρεις για να τα κερδίσεις».

Για τις επιθυμίες του ενόψει του νέου έτους:

«Αυτό που εύχομαι είναι όλοι να είμαστε καλά στην υγεία μας και να έχουμε όσο λιγότερα προβλήματα γίνεται. Να λυθούν όλες οι διαμάχες που υπάρχουν στον κόσμο, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί βλέπουμε πως όλοι πολεμούν με τους γείτονές τους και αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να μην το βλέπω. Επισκέπτεσαι ένα νοσοκομείο και βλέπεις τι πραγματικά είναι σημαντικό στη ζωή. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ υγεία και να μπορέσουν όλοι να ξεπεράσουν τα προβλήματα που έχουν».

