Και νέο χτύπημα Γιαννακόπουλου για τον Γιόκιτς - «Όλα ξεκινούν σαν όνειρο»

Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει τις απίθανες εμφανίσεις του στο ΝΒΑ. Τα ξημερώματα πέτυχε triple-double το μοναδικό με 30-20-20 στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του για άλλη μια φορά φρόντισε να δείξει τον θαυμασμό του για τον Σέρβο άσο. Μάλιστα, στη φωτογραφία του story που ανέβασε είχε… ντύσει τον Γιόκιτς στα χρώματα του Παναθηναϊκού AKTOR σχολιάζοντας από κάτω…

«Όλα ξεκινούν σαν όνειρο»…

