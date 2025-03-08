Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Και νέο χτύπημα Γιαννακόπουλου για τον Γιόκιτς - «Όλα ξεκινούν σαν όνειρο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για άλλη μια φορά φρόντισε να δείξει τον θαυμασμό του για τον Σέρβο σέντερ των Νάγκετς

Γιόκιτς

Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει τις απίθανες εμφανίσεις του στο ΝΒΑ. Τα ξημερώματα πέτυχε triple-double το μοναδικό με 30-20-20 στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του για άλλη μια φορά φρόντισε να δείξει τον θαυμασμό του για τον Σέρβο άσο. Μάλιστα, στη φωτογραφία του story που ανέβασε είχε… ντύσει τον Γιόκιτς στα χρώματα του Παναθηναϊκού AKTOR σχολιάζοντας από κάτω…

«Όλα ξεκινούν σαν όνειρο»…

Γιόκιτσ

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Νίκολα Γιόκιτς μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark