Χάνει τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε δύο κρίσιμα ντέρμπι σε πρωτάθλημα και κύπελλο ο ΠΑΟΚ! Όπως έκανε γνωστό με ενημέρωσή του ο «δικέφαλος του Βορρά», ο 22χρονος έκανε μαγνητικη και τα ευρήματα δικαιολογούν τις μυϊκές ενοχλήσεις, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα η κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά.

Έτσι, εκτός από τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (04/02, 20:30) ο Έλληνας μεσοεπιθετικός χάνει και τη μάχη της Θεσσαλονίκης με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (08/02, 19:00).

Είναι εύκολα αντιληπτό το μέγεθος της απουσίας του Κωνσταντέλια για το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου, που βασίζει πολλά σε αυτόν. Μεταμορφώνει τον ΠΑΟΚ επιθετικά και τώρα οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να ανταποκριθούν στις δύο υψηλών απαιτήσεων παιχνίδια χωρίς εκείνον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.