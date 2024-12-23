Παναθηναϊκός: Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Ιωάννου

Ένα ακόμη παιδί από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού έγινε επαγγελματίας. Ο Σταύρος Ιωάννου υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, τριετούς διάρκειας. Ο 16χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στην Κ17 μετρώντας 7 γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις φέτος.



Η ανακοίνωση:



Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Σταύρο Ιωάννου. Ο Ιωάννου υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους.



Ο 16χρονος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22 Φεβρουαρίου του 2008 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2014 στην Θύελλα Ραφήνας. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2021. Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ17 έχοντας πετύχει 7 τέρματα σε 7 συμμετοχές.

