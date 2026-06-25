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Αναβλήθηκε ο αγώνας του Μεϊγουέδερ με τον Ζαμπίδη: Πιθανή νέα ημερομηνία τον Σεπτέμβριο

Στη συνέντευξη Τύπου του event έγινε γνωστό ότι η αναμέτρηση τους θα μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο.

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Ζαμπίδης Μεϊγουέδερ

Δεν θα διεξαχθεί τελικά η προγραμματισμένη για τις 27 Ιουνίου μάχη ανάμεσα στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ και τον Μιχάλη Ζαμπίδη.

Στη συνέντευξη Τύπου του event έγινε γνωστό ότι η αναμέτρηση τους θα μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία που θα διεξαχθεί το event.

«Θέλαμε σας το ανακοινώσουμε όλοι μαζί, μαζί με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ και τον Μιχάλη, ότι η διοργάνωση θα μεταφερθεί για λίγες ημέρες παρακάτω, ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το Σεπτέμβρη. Θα σας δώσουμε την ακριβή ημερομηνία σε λίγες ημέρες», ανέφερε υπεύθυνος της διοργάνωσης.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μιχάλης Ζαμπίδης
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