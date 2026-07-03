Της Ματίνας Πολυχρόνη

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής, λίγα μέτρα μακριά από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ένας άνδρας Ρομά παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αντίδικό του και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο στο οδόστρωμα. Οι δύο άνδρες ήταν αντίδικοι σε υπόθεση συμπλοκής με μαχαίρια. Λίγη ώρα πριν από το περιστατικό, το δικαστήριο είχε αθωώσει το θύμα της παράσυρσης για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Συγγενής του θύματος έσπευσε στα δικαστήρια και ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας, έχοντας τις αισθήσεις του, διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, φέροντας τραύματα στο κεφάλι, στην κοιλιά και στα χέρια.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και αναζητούν τον οδηγό που εγκατέλειψε το σημείο.

Πηγή: skai.gr

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