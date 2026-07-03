Σταθμός Λαρίσης: Εντοπίστηκε νεκρό άτομο στην οδό Νεοφύτου

Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές έπειτα από τον εντοπισμό άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης, επί των οδών Νεοφύτου, Μεταξά και Δεληγιάννη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του εντοπίστηκε δίπλα σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής, με τις Αρχές να αναφέρουν πως ο άνδρας έπεσε από όροφο του κτιρίου.

Πρόκειται για αλλοδαπό ηλικίας περίπου 25 ετών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της πτώσης.

Πηγή: skai.gr

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