Στις φυλακές ο εμπρηστής του Αγρινίου

Καταδικάστηκε και θα οδηγηθεί στις φυλακές ο 50χρονος για τους εμπρησμούς στην Παραβόλα Αγρινίου.

Ο πλέον πρόσφατος, ήταν αυτός της 28ης Ιουνίου, όταν και ο δράστης ταυτοποιήθηκε από βίντεο κάμερας ασφαλείας και συνελήφθη από τους άνδρες του Κλιμακίου Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Ο συλληφθείς ομολόγησε συγκεκριμένα στους πυροσβέστες ακόμη τρεις εμπρησμούς που είχε προκαλέσει στην ίδια περιοχή κατά τον μήνα Ιούνιο και συγκεκριμένα στις 6, 20 και 28 Ιουνίου 2026.

Νωρίτερα σήμερα οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο του Αγρινίου για να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Στη δίκη ο 50χρονος δήλωσε μεταμέλεια, εμφανίστηκε συγκινημένος και υποστήριξε πως κατά τη διάρκεια της πράξης του βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.΄

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr ο καταδικασθείς θα εκτίσει 4 μήνες από τη συνολική ποινή των 24 μηνών, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

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