Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί τόσο πολύ ο τομέας της πρόληψης που μπορούμε να εντοπίσουμε με ασφάλεια ακόμη και τις πιθανότητες να εμφανίσουμε κάποιο νόσημα στο μέλλον. Αυτό μπορεί για κάποιους να είναι αγχωτικό, ωστόσο στην πραγματικότητα είναι απλώς ο πιο σωστός τρόπος για να προλάβουμε ένα νόσημα.

Οι επιστήμονες μιλούν στην εκπομπή «Ζω Καλά», στον ΣΚΑΪ, για την πρόληψη και όσα αυτή περιλαμβάνει, ενώ η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός Μαρία Φραγκάκη μιλάει για όσα κάνει η ίδια σε προληπτικό επίπεδο, για να έχει καλή υγεία.

Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για την τριχόπτωση μετά τα 40, αλλά και για τη νέα ταξιδιωτική τάση του solo travelling, δηλαδή του να ταξιδεύουμε μόνοι μας.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Μαρία Φραγκάκη: «Με τρομάζει η άγνοια»

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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