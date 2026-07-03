Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,27%, στα 261,62 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεδρίαση και να κλείνει σε νέα υψηλά 17 ετών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Aktor, του ΟΤΕ και της Eurobank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.537,23 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,27%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 2009 (2.588,71 μονάδες). Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.543,71 μονάδες (+1,53%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,59%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 19,64%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 261,62 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.965.807 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,50%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές Aktor (+4,66%), του ΟΤΕ (+4,33%), της Eurobank (+2,36%), της Σαράντης (+2,30%) και της Εθνικής (+1,74%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσε μόνο η μετοχή της Viohalco (-0,31%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.578.263 και 3.816.110 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 39,59 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 30,73 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 40 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Aktor (+4,66%) και Prodea (+4,58%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-9,92%) και ΚΡΙ- ΚΡΙ (-4,00%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 14,3600 +4,66%

ALLWYN: 14,2250 +0,89%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,8950 +1,02%

METLEN: 42,5800 +0,95%

OPTIMA: 10,2500 +1,49%

ΤΙΤΑΝ: 51,8000 +1,57%

ALPHA BANK: 4,0750 +1,22%

AEGEAN AIRLINES: 12,9600 +0,15%

VIOHALCO: 19,0000 -0,31%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,2200 +0,48%

ΔΑΑ: 10,9400 +0,37%

ΔΕΗ: 23,7000 +1,63%

COCA COLA HBC: 59,5000 +0,68%

ΕΛΠΕ: 11,0100 +0,64%

ELVALHALCOR: 4,9750 +0,51%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,7650 +1,74%

ΕΥΔΑΠ: 11,4400 +1,24%

EUROBANK: 4,3300 +2,36%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9000 +0,66%

MOTOR OIL: 41,4000 +0,78%

JUMBO: 23,2600 +1,13%

ΟΛΠ: 45,4500 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 19,5000 +4,33%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,3100 +0,11%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ :15,1000 +2,30%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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