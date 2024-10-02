Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στον «τόπο του εγκλήματος», το Βερολίνο, εκεί που λίγους μήνες νωρίτερα στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης, για τον αγώνα της πρεμιέρας της Euroleague με την Άλμπα.

Η νέα διοργάνωση ξεκινάει και ο Τζέριαν Γκραντ, ένας από τους πρωταγωνιστές της περσινής θριαμβευτικής χρονιάς του «επτάστερου», φιλοξενείται στο ΟΠΑΠ Game Time.

Ο Αμερικανός γκαρντ μιλάει, μεταξύ άλλων, για τη λατρεία του κόσμου του Παναθηναϊκού, τη δική του μπασκετική οικογένεια, το challenge της εφετινής σεζόν και τους αγώνες με τον Ολυμπιακό.

Την εκπομπή παρακολούθησαν από κοντά και εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ που δημιούργησαν και σύνθημα για τον Γκραντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.