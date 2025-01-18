Τη βεβαιότητα ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ εξέφρασε ο Ρουί Βιτόρια σε δηλώσεις του στην Cosmote TV. Ο προπονητής των πράσινων υπογράμμισε ότι η ομάδα του έχει αυτοπεποίθηση, είναι σε καλό αγωνιστικό ρυθμό και σε αυτό το παιχνίδι θέλει και αυτός και οι παίκτες του να δώσουν μια συνέχεια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια στο συνδρομητικό κανάλι:

-Για το τι πρέπει να κάνει η ομάδα του, προκειμένου να φύγει με τη νίκη από το ντέρμπι με την ΑΕΚ:

"Είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτά είναι παιχνίδια που όλοι θέλουμε να είμαστε μέρος τους, είτε εμείς από τον πάγκο, είτε οι παίκτες οι οποίοι θέλουν πάρα πολύ ν’ αγωνίζονται σε τέτοιου είδους αγώνες. Από τη δική μας την πλευρά, δεν κοιτάμε την διοργάνωση την οποία αγωνιζόμαστε, αλλά τον κάθε αντίπαλο ξεχωριστά.

Θεωρώ πως προσπαθούμε ν’ αναλύσουμε όσο καλύτερα γίνεται τον οποιοδήποτε αντίπαλο, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα στοιχεία στα οποία βλέπουμε ότι έχει ‘θέματα’ και αντίστοιχα να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτά τα οποία ο αντίπαλος κάνει καλά.

Το ματς με τον Ολυμπιακό πέρασε, υπήρξαν κάποια θετικά στοιχεία, αλλά και κάποια άλλα τα οποία δεν πήγαν τόσο καλά ή όπως τα περιμέναμε. Σε κάθε περίπτωση δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό, με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η ΑΕΚ είναι μια τελείως διαφορετικού τύπου ομάδα, αλλά κι αυτή βεβαίως είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά τον τρόπο που αγωνίζεται και να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι ν’ ανταποκριθούμε σε κάθε συνθήκη που θα μας επιβάλει το παιχνίδι.

Ως προπονητικό επιτελείο, πρέπει να επιλέξουμε τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές για ν’ ακολουθήσουν το πλάνο το οποίο θέλουμε να έχουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, θεωρούμε πως η ομάδα βρίσκεται σ’ ένα πολύ καλό momentum, σε πάρα πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό και θέλουμε να δώσουμε συνέχεια σ’ αυτό".

-Για το αν θεωρεί πως τα προσεχή μεγάλα παιχνίδια με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, θα κρίνουν τις πιθανότητες για διεκδίκηση του πρωταθλήματος;

"Θεωρώ πως είναι λάθος να κοιτάμε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια και να λέμε ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από το άλλο. Νομίζω πως αν γίνει αυτό, δεν θα μας δώσει κάτι, κυρίως όταν μιλάμε για μια μεγάλη ομάδα η οποία έχει στο μυαλό της ότι πρέπει να κερδίσει όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται. Δεν ξέρω πως το βλέπουν οι υπόλοιποι προπονητές, διότι εγώ θεωρώ πως κάθε αγώνας είναι τρεις βαθμοί για τους οποίους πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για να τους κερδίσουμε.

Στο τέλος θα δούμε που έχουμε φτάσει με τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει. Θεωρώ πως το να κάθεσαι να λες ότι αυτό ή το άλλο είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι, δεν σε οδηγεί κάπου, γιατί μπορεί μετά να κοιτάξεις πιο πίσω και τελικά να δεις ότι μπορεί να έχεις κερδίσει τους θεωρητικά πιο δυνατούς αντιπάλους, αλλά έχει χάσει βαθμούς κάπου αλλού. Και να πεις ότι εκεί χάσαμε τις πιθανότητες που είχαμε -σ’ ένα θεωρητικό σενάριο- για να κάνουμε κάτι καλό.

Οπότε εγώ από τη δική μου την πλευρά προσπαθώ πάντα να επικεντρώνομαι στον επόμενο αγώνα, να κάνω ότι καλύτερο μπορώ για να κερδίσω το ματς που έχω μπροστά μου. Σ’ αυτή την περίπτωση είναι ο αγώνας με την ΑΕΚ και δεν μπαίνω στη διαδικασία να σκέφτομαι για τα άλλα ματς που υπάρχουν μπροστά. Ότι πρέπει να κάνουμε το κάτι παραπάνω ή ότι αυτά τα ματς είναι πιο σημαντικά από κάποια άλλα.

Όταν είσαι σε μια μεγάλη ομάδα, όλα τα παιχνίδια είναι το ίδιο σημαντικά. Αν θυμάστε όταν ήρθαμε στην ομάδα, η ομάδα βρισκόταν στην 8η θέση της βαθμολογίας και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαμε εκείνη τη στιγμή να καθόμαστε και να λέμε αυτό το ματς είναι πιο σημαντικό.

Προσπαθούσαμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε αγώνα με τον αγώνα, για να μπορέσουμε ν’ ανέβουμε σιγά σιγά στη βαθμολογία. Κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο, μιας και έπρεπε να περάσουμε 6-7 ομάδες οι οποίες άλλες φορές κερδίζανε και άλλες όχι. Εμείς όμως δεν κοιτάζαμε τι έκαναν οι άλλοι, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι κάνουν οι άλλοι, αλλά τι κάνουμε εμείς".

